Diretoria do Inter nega ter recebido proposta pelo volante Edenílson

Crédito: Edenílson abriu a contagem no Beira-Rio (Divulgação/Internacional

Em meio a expectativa para o duelo contra o Olimpia na Libertadores da América, o Internacional se vê pressionado nos bastidores com os rumores que o volante Edenílson pode deixar o clube.

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Desta vez, o interessado em contar com o atleta é o Al Shabab, da Arábia Saudita. De acordo com o ge, o meio-campista recebeu uma oferta e teria alinhado o acerto com o time do exterior.

Pelo lado do Inter a proposta ainda é desconhecida e a direção afirma que, até o momento, Edenílson e seu staff não procuraram para conversar sobre oferta recebida.

Peça importante da equipe, o volante tem contrato com o Internacional até 2022 e a multa rescisória gira em torno dos US$ 4 milhões.

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