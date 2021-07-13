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futebol

Diretoria do Inter nega ter recebido proposta pelo volante Edenílson

Apesar dos rumores em torno do volante, o Colorado afirma categoricamente que ainda não recebeu a oferta do mundo árabe...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 10:18
Crédito: Edenílson abriu a contagem no Beira-Rio (Divulgação/Internacional
Em meio a expectativa para o duelo contra o Olimpia na Libertadores da América, o Internacional se vê pressionado nos bastidores com os rumores que o volante Edenílson pode deixar o clube.
+ Onze rodadas já foram disputadas! Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Desta vez, o interessado em contar com o atleta é o Al Shabab, da Arábia Saudita. De acordo com o ge, o meio-campista recebeu uma oferta e teria alinhado o acerto com o time do exterior.
Pelo lado do Inter a proposta ainda é desconhecida e a direção afirma que, até o momento, Edenílson e seu staff não procuraram para conversar sobre oferta recebida.
Peça importante da equipe, o volante tem contrato com o Internacional até 2022 e a multa rescisória gira em torno dos US$ 4 milhões.
Números
Desde a sua chegada, o meio-campista participou de 227 partidas e marcou 32 gols.

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