Diretoria do Inter dá 'bronca' em trio após festa no fim de semana

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A semana do Internacional começou com uma chamada de atenção da diretoria em Nonato, Heitor e Dourado, que apareceram curtindo uma festa com amigos neste fim de semana.

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Em imagens que circularam nas redes sociais, o trio apareceu em confraternização ao lado de outras pessoas e sem máscara, fato que incomodou a gerência do Colorado.