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futebol

Diretoria do Inter dá 'bronca' em trio após festa no fim de semana

Nonato, Heitor e Dourado marcaram presença em uma festa com mais oito pessoas...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 20:15
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A semana do Internacional começou com uma chamada de atenção da diretoria em Nonato, Heitor e Dourado, que apareceram curtindo uma festa com amigos neste fim de semana.
+ Confira a tabela detalhada da 1ª fase da Libertadores
Em imagens que circularam nas redes sociais, o trio apareceu em confraternização ao lado de outras pessoas e sem máscara, fato que incomodou a gerência do Colorado.
Apesar da ‘bronca’, o Inter não vai punir os atletas financeiramente, pois eles estavam de folga no fim de semana.

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