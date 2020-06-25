Diretoria do Inter cumpre promessa e quita salários atrasados de maio

No início do mês de junho, a diretoria do Internacional conversou com o elenco para alertar que estava ciente do atraso salarial referente ao mês de maio e que iria solucionar o tema até o dia 30. E, nessa quarta-feira (24), o fez segundo informou o portal 'Globo Esporte'.
Os únicos integrantes do Colorado que não estavam com seus vencimentos em dia eram os jogadores, faixa mais elevada da composição salarial do clube. Tanto a comissão técnica como o quadro de funcionários, que sofreu uma redução considerável de 44 nomes em função da crise econômica causada pela pandemia, já tinham recebido sem atraso.
Além das demissões, o Inter também chegou a acordar com o plantel a quitação de valores referentes aos direitos de imagem somente em 2021 além de fazer cortes na casa dos 25% pensando no período onde as competições não forem retomadas.
Com esse cenário, a possibilidade do clube do Beira-Rio quitar com os compromissos em atraso foi possível graças a receita do quadro social (cerca de 5 mil associados anteciparam suas mensalidades até dezembro desse ano) e também a linha de crédito aberta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Através desses meios, o clube obteve a quantia de R$ 7 milhões.E MAIS:Novo uniforme do Inter é lançado homenageando sócios-torcedoresRelembre todos os artilheiros do Brasileirão neste séculoAnalistas explicam os possíveis impactos da nova MP nas finançasColorado mostra confiança para receber decisão da Liberta em 2021 E MAIS: