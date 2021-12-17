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futebol

Diretoria do Grêmio não deve comprar Miguel Borja

Tricolor reduz custo para a próxima temporada e compra do centroavante deve ser descartada...

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2021 às 17:15
O Grêmio está em processo de reformulação e analisa com muito cuidado todas as peças do seu elenco para 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se no início da semana Rafinha, Cortez e Diego Souza foram desligados, a expectativa é que outros nomes deixem o clube.
O principal deles é Miguel Borja. Emprestado junto ao Palmeiras, caso tenha a vontade de ficar com o jogador, o Tricolor Gaúcho vai precisar colocar a mão no bolso.
De acordo com as informações, o Grêmio vai precisar desembolsar US$ 2,5 milhões (R$ 14,2 milhões), valor considerado alto para ficar com o colombiano.
A ideia da diretoria é não prolongar qualquer debate com o Palmeiras e buscar no mercado uma nova alternativa mais ‘barata’.
Crédito: MiguelBorjadevevoltaraoPalmeiras(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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