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Diretoria do Flamengo agradece CBF pela preocupação, mas não deseja adiamento de jogos na data Fifa

Clube teve quatro jogadores convocados pela seleções principal e olímpica: Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson e Pedro...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:09
Crédito: Jogadores do Flamengo convocados pela Seleção Brasileira (Montagem LANCE!
Após a CBF indicar mudanças no calendário em função das convocações, o Flamengo sinalizou ser contrário ao adiamento de jogos. Mesmo com quatro atletas convocados para a Seleção Brasileira (principal e olímpica), a diretoria rubro-negra prefere a manutenção das primeiras rodadas do Brasileirão e da terceira fase da Copa do Brasil nas datas previstas. A informação foi divulgada pelo site "ge".
+ FOTOS: Confira detalhes do novo uniforme 2 do Flamengo com homenagem ao Mundial de 1981Em função das convocações, o Flamengo não terá Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson e Pedro à disposição entre 31 de maio e 8 de junho, período da data Fifa. Além deles, Arrascaeta também foi convocado pelo Uruguai e Isla deve estar na lista do Chile para a rodada dupla das Eliminatórias.
Apesar do alto número de desfalques de peso, o Flamengo, por meio do diretor de futebol, Bruno Spindel, garante ser favorável à realização das partidas nas datas previstas.
- O Flamengo agradece a preocupação, o reconhecimento e as palavras do Branco em relação ao impacto das convocações nos jogos do Flamengo. Dito isso, e para deixar claro, em momento algum o Flamengo solicitou ou irá solicitar o adiamento dos seus jogos - disse Bruno Spindel, ao ge, antes de finalizar:
- O Flamengo espera que a CBF cumpra seu compromisso de manutenção do calendário do futebol para os clubes, iniciando o Brasileiro conforme combinado, sem qualquer adiamento, no fim de semana do dia 29 de maio para todos os clubes, inclusive o Flamengo.
+ Convocado, Arrascaeta pode desfalcar o Flamengo na Libertadores e em jogo contra o Palmeiras
Uma das preocupações do Flamengo sobre a possível remarcação dos jogos é a possibilidade de ter que compensar as partidas atrasadas em intervalos curtos, como ocorreu na última temporada.
No período da data Fifa (31 de maio a 8 de junho), o Flamengo tem marcado os duelos contra o Coritiba, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e Grêmio, pela 2ª rodada do Brasileirão. Além disso, o clube pode continuar desfalcado no duelo de volta com o Coritiba, marcado para 9 de junho.
Gabriel e Everton Ribeiro foram convocados por Tite para os jogos contra Equador, dia 4, em Porto Alegre, e Paraguai, dia 8, em Assunção, ambos pelas Eliminatórias. Já Pedro e Gerson, na Seleção Olímpica, disputarão amistosos que ainda não foram definidos.

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