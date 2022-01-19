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Diretoria do Corinthians entende postura de Diego Costa, mas vive expectativa de resposta

Timão apresentou proposta pelo atacante que pediu tempo para avaliar ...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 17:44

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 17:44

Como cautela é palavra de ordem no Corinthians, a diretoria decidiu manter a calma durante a negociação com o atacante Diego Costa. No entanto, no fundo o estafe corintiano nutria expectativa de avançar no negócio após a primeira investida formal com os representantes do atleta, o que não aconteceu, pois o jogador solicitou tempo para pensar. Por outro lado, mesmo com a 'ansiedade' de contar com o centroavante de peso para, principalmente, a disputa da Copa Libertadores, cujo a fase de grupos começa em abril, a direção do clube alvinegro foi compreensiva com o atacante e aguardará alguns dias pela resposta.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
O Timão está ciente que a prioridade de Costa no momento é retornar ao futebol europeu, mas também sabe que o atleta não gostaria de jogar em clubes de menor expressão ou em mercados periféricos do Velho Continente. E é justamente isso que anima os alvinegros quanto a proposta feita, pois ela é boa financeiramente, já que conta com o aporte do Grupo Taunsa como investidor, e é de um clube de ponta, ainda que do futebol brasileiro.
A janela de transferências da Europa fecha no dia 31 de janeiro, mas o Corinthians não crê que Diego Costa demorará tanto tempo para responder. Os corintianos entendem que o jogador agora analisará as investidas do mercado externo, fará comparações com a do Timão e tomará a sua decisão. Ainda assim, nenhuma das partes falam em prazo para resposta.
Como em todas as negociações desde o início da gestão atual, do presidente Duílio Monteiro Alves, a postura do estafe corintiano segue a mesma: paciente. O clube não tem ido atrás de jogador no mercado, tem aguardado liberações contratuais, como aconteceu com Costa, rescindindo com o Atlético-MG, e, enquanto isso, amarrando as questões financeiras para reforçar o elenco.
Até agora, o clube do Parque São Jorge anunciou dois reforços para a próxima temporada: o lateral Bruno Melo e o meia Paulinho. A tendência é que nos dias seguintes sejam confirmados os negócios pelo goleiro Ivan e o zagueiro Robson Bambu.
Crédito: Em2021,peloGalo,DiegoCostafez19jogosecincogols(Foto:PedroSousa/AtleticoMG

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