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Diretoria do Botafogo mostra 'apoio integral' a Enderson Moreira: 'A competência vai mudar essa situação'

Antes da apresentação do novo técnico, CEO Jorge Braga, presidente Durcesio Mello e diretor de futebol Eduardo Freeland falaram sobre as credenciais do treinador...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 21:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 21:53
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enderson Moreira chegou ao Botafogo tendo o respaldo da diretoria. O novo técnico, apresentado nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, foi elogiado por membros da Cúpula Alvinegra.
+ Enderson Moreira busca ascensão na carreira após recentes trabalhos ruins
Antes de uma entrevista coletiva do treinador, Durcesio Mello, presidente, Jorge Braga, CEO, e Eduardo Freeland, diretor de futebol, pediram a palavra e explicaram motivos para a contratação de Enderson.
A esperança dos três passa que ainda dá tempo para o Botafogo se recuperar na tabela da Série B. O Alvinegro, atualmente, está a dez pontos do G4 na classificação da competição.DECLARAÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO BOTAFOGO:Durcesio Mello- Gostaria de dar boas-vindas ao Enderson, reafirmar que temos muita confiança nele e na equipe que está trazendo. No fundo do coração, gostaria de entregar o Botafogo em uma situação melhor na tabela. Mas tenho certeza que com a competência dele vai mudar essa situação. Estaremos aqui apoiando o tempo todo.
Jorge Braga- Pessoalmente não falo muito, mas acho um momento extremamente importante. Queria manifestar o apoio integral da diretoria, o esforço de manter salários em dia, recursos à disposição para que você possa colocar o Botafogo no acesso. Conte conosco.
Eduardo Freeland- A gente vai estar muito próximo do trabalho acreditando muito do que você já fez na carreira, os resultados que já teve. Isso fez a gente ter muita confiança em você, na pessoa que você é. Buscamos muitas informações além dos números, o percentual de aproveitamento, em grande maioria, são altos. Isso traz uma segurança pra gente. Conte com a gente, um cara com essa experiência dá para gente muita expectativa para que a gente o nosso objetivo no fim do ano.

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