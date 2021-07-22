Diretoria do Botafogo mostra 'apoio integral' a Enderson Moreira: 'A competência vai mudar essa situação'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Enderson Moreira chegou ao Botafogo tendo o respaldo da diretoria. O novo técnico, apresentado nesta quarta-feira no Estádio Nilton Santos, foi elogiado por membros da Cúpula Alvinegra.

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Antes de uma entrevista coletiva do treinador, Durcesio Mello, presidente, Jorge Braga, CEO, e Eduardo Freeland, diretor de futebol, pediram a palavra e explicaram motivos para a contratação de Enderson.

A esperança dos três passa que ainda dá tempo para o Botafogo se recuperar na tabela da Série B. O Alvinegro, atualmente, está a dez pontos do G4 na classificação da competição.DECLARAÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO BOTAFOGO:Durcesio Mello- Gostaria de dar boas-vindas ao Enderson, reafirmar que temos muita confiança nele e na equipe que está trazendo. No fundo do coração, gostaria de entregar o Botafogo em uma situação melhor na tabela. Mas tenho certeza que com a competência dele vai mudar essa situação. Estaremos aqui apoiando o tempo todo.

Jorge Braga- Pessoalmente não falo muito, mas acho um momento extremamente importante. Queria manifestar o apoio integral da diretoria, o esforço de manter salários em dia, recursos à disposição para que você possa colocar o Botafogo no acesso. Conte conosco.