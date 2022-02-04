Diretoria blinda o CT do Corinthians em busca de um novo treinador

A diretoria do Corinthians tenda guardar em sete chaves o nome do seu principal alvo para comandar o clube após a saída de Sylvinho, desligado do cargo na última quarta-feira (2), após a derrota por 2 a 1 para o Santos, de virada, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. Desde a última quinta-feira (3), vários nomes foram discutidos internamente, mas o único contato que a direção corintiana fez foi por Jorge Jesus. Contudo, a consulta já foi realizada com pouco otimismo, visto que as informações coletadas inicialmente apontavam um alto salário.
Fora isso, o treinador não possui interesse assumir clube algum até maio, segundo o que informou o jornalista Benjamin Back e confirmou o LANCE!.
No fundo, a cúpula alvinegra sonha em ter Jorge Jesus, mas entende que a realidade é difícil e que não há tempo a perder, já que o clube do Parque São Jorge estreia na Libertadores em abril e precisa de um novo treinador para implatar a sua filosofia ao elenco até o início da competição continental.
Renato Gaúcho e Mano Menezes estão descartados no momento. Cuca foi ventilado, mas sem muita força, e já há a ciência da diretoria da reprovação do técnico por parte da torcida. O nome de Juan Pablo Vojvoda foi levado ao 'núcleo duro' do Corinthians, formado pelo presidente Duílio Monteiro Alves, o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes, mas o argentino também é visto como distante do clube alvinegro, pois tem contrato com o Fortaleza até o fim do ano e uma multa rescisória tida como alta.
Enquanto não acerta com um novo comandante para o futebol, o auxiliar-técnico permanente Fernando Lázaro é quem está a frente do Corinthians. Será ele o treinador do Timão contra o Ituano, neste domingo (6), ás 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.