Diretores do Flamengo terão novo encontro com Torrent, que já definiu dois nomes para a comissão técnica

O Flamengo está próximo de contratar Domènec Torrent, de 58 anos, como subsituto do Jorge Jesus. O agente do técnico, ao L!, já afirmou que "os contratos estão prontos", e a expectativa, agora, é pela assinatura. Conforme o "Diário As", da Espanha, informou, Marcos Braz e Bruno Spindel terão um novo encontro com o ex-auxiliar técnico de Pep Guardiola nesta quarta, em Girona.
Este será o terceiro encontro da diretoria do Flamengo, já em solo europeu, com Dome Torrent. O primeiro aconteceu na noite de sábado, em Madrid; o segundo, de forma virtual, aconteceu nesta terça-feira. Ainda segundo o "As", o treinador já definiu dois nomes para formar sua comissão técnica no Rubro-Negro: o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris.
Braço direito de Pep Guardiola no Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE) e Manchester City (ING), Dome Torrent deixou a função de assistente técnico e assumiu o comando do New York City, dos Estados Unidos, entre 2018 e 2019.
Com a recusa de Carlos Carvalhal - que assinou com o Braga - e de Leonardo Jardim, Torrent tornou-se a principal opção do Flamengo na Europa. Com a reunião desta quarta-feira, o objetivo é oficializar a contratação para que Marcos Braz e Bruno Spindel retornem ao Brasil para receber Dome Torrent no Ninho do Urubu nos próximos dias.
Interinamente, o técnico Maurício Souza, do Sub-20, está comandando as atividades do Flamengo no CT. O Rubro-Negro faz sua estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG às 16h, no Maracanã.