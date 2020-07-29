Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretores do Flamengo terão novo encontro com Torrent, que já definiu dois nomes para a comissão técnica
Diretores do Flamengo terão novo encontro com Torrent, que já definiu dois nomes para a comissão técnica

Marcos Braz e Bruno Spindel se reunirão com o treinador catalão pela terceira vez a fim de oficializar a contratação. No Rio, elenco segue preparando-se para a estreia no Brasileirão...
LanceNet

29 jul 2020 às 11:55

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 11:55

Crédito: Arquivo Pessoal
O Flamengo está próximo de contratar Domènec Torrent, de 58 anos, como subsituto do Jorge Jesus. O agente do técnico, ao L!, já afirmou que "os contratos estão prontos", e a expectativa, agora, é pela assinatura. Conforme o "Diário As", da Espanha, informou, Marcos Braz e Bruno Spindel terão um novo encontro com o ex-auxiliar técnico de Pep Guardiola nesta quarta, em Girona.
Este será o terceiro encontro da diretoria do Flamengo, já em solo europeu, com Dome Torrent. O primeiro aconteceu na noite de sábado, em Madrid; o segundo, de forma virtual, aconteceu nesta terça-feira. Ainda segundo o "As", o treinador já definiu dois nomes para formar sua comissão técnica no Rubro-Negro: o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris.
Braço direito de Pep Guardiola no Barcelona (ESP), Bayern de Munique (ALE) e Manchester City (ING), Dome Torrent deixou a função de assistente técnico e assumiu o comando do New York City, dos Estados Unidos, entre 2018 e 2019.
Com a recusa de Carlos Carvalhal - que assinou com o Braga - e de Leonardo Jardim, Torrent tornou-se a principal opção do Flamengo na Europa. Com a reunião desta quarta-feira, o objetivo é oficializar a contratação para que Marcos Braz e Bruno Spindel retornem ao Brasil para receber Dome Torrent no Ninho do Urubu nos próximos dias.
Interinamente, o técnico Maurício Souza, do Sub-20, está comandando as atividades do Flamengo no CT. O Rubro-Negro faz sua estreia no Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG às 16h, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados