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Diretores da Ponte e Operário-PR se desentendem no Moisés Lucarelli

Após uma provocação ao goleiro Ivan, da Macaca, as duas diretorias trocaram empurrões...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 21:53

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 21:53
Crédito: Reprodução/SporTV
O clima esquentou no Moisés Lucarelli. Durante o jogo entre Ponte Preta e Operário-PR, as duas diretorias se desentenderam nas cadeiras do estádio e por muito pouco não aconteceu algo pior.Segundo o repórter Gustavo Biano, a confusão iniciou após uma provocação do diretor do Operário-PR. Ao ver João Brigatti elogiando Ivan, o cartola gritou ‘ex-seleção’, fato que irritou a diretoria da Ponte.
Incomodados, os campineiros foram ao ataque da diretoria rival e a turma do ‘deixa disso’ teve trabalho para acalmar os ânimos.
Dentro de campo, Ponte Preta e Operário ficaram empatados por 1 a 1, em jogo válido pela 10ª rodada da Série B.

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