Diretores da Ponte e Operário-PR se desentendem no Moisés Lucarelli

O clima esquentou no Moisés Lucarelli. Durante o jogo entre Ponte Preta e Operário-PR, as duas diretorias se desentenderam nas cadeiras do estádio e por muito pouco não aconteceu algo pior.Segundo o repórter Gustavo Biano, a confusão iniciou após uma provocação do diretor do Operário-PR. Ao ver João Brigatti elogiando Ivan, o cartola gritou ‘ex-seleção’, fato que irritou a diretoria da Ponte.
Incomodados, os campineiros foram ao ataque da diretoria rival e a turma do ‘deixa disso’ teve trabalho para acalmar os ânimos.
Dentro de campo, Ponte Preta e Operário ficaram empatados por 1 a 1, em jogo válido pela 10ª rodada da Série B.