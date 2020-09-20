Diretores da Ponte e Operário-PR se desentendem no Moisés Lucarelli

O clima esquentou no Moisés Lucarelli. Durante o jogo entre Ponte Preta e Operário-PR, as duas diretorias se desentenderam nas cadeiras do estádio e por muito pouco não aconteceu algo pior.Segundo o repórter Gustavo Biano, a confusão iniciou após uma provocação do diretor do Operário-PR. Ao ver João Brigatti elogiando Ivan, o cartola gritou ‘ex-seleção’, fato que irritou a diretoria da Ponte.