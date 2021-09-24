Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor prevê que sucesso em evento-teste pode gerar ainda mais público em jogos futuros do Botafogo
futebol

Diretor prevê que sucesso em evento-teste pode gerar ainda mais público em jogos futuros do Botafogo

Em entrevista à "BotafogoTV", Lênin Franco, diretor de negócios, afirmou que clube pensou na segurança dos torcedores para jogo contra Sampaio, na Série B do Brasileirão...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 16:35
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um retorno com calma para ter a liberação de ainda mais pessoas no futuro. É assim que o Botafogo pensa e coloca em prática o pensamento para a partida contra o Sampaio Corrêa, no domingo, pela Série B do Brasileirão, a primeira com público no Estádio Nilton Santos desde o começo da pandemia.
+ Guilherme Santos rescinde contrato e não é mais jogador do Botafogo
– Tem várias regrinhas que precisamos seguir. Não precisa de carteirinha para o jogo, seu ingresso será o seu acesso, obviamente cumprindo os requisitos de exames e vacinação. Aí vamos conseguir fazer um evento seguro e ter o tão esperado retorno do torcedor. Mas de maneira calma, prudente, para que em outros jogos a gente já consiga fazer de maneira mais ampla, atendendo mais torcedor. Não teremos bilheteria física, será tudo online - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados