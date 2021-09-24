Diretor prevê que sucesso em evento-teste pode gerar ainda mais público em jogos futuros do Botafogo

Um retorno com calma para ter a liberação de ainda mais pessoas no futuro. É assim que o Botafogo pensa e coloca em prática o pensamento para a partida contra o Sampaio Corrêa, no domingo, pela Série B do Brasileirão, a primeira com público no Estádio Nilton Santos desde o começo da pandemia.

– Tem várias regrinhas que precisamos seguir. Não precisa de carteirinha para o jogo, seu ingresso será o seu acesso, obviamente cumprindo os requisitos de exames e vacinação. Aí vamos conseguir fazer um evento seguro e ter o tão esperado retorno do torcedor. Mas de maneira calma, prudente, para que em outros jogos a gente já consiga fazer de maneira mais ampla, atendendo mais torcedor. Não teremos bilheteria física, será tudo online - completou.