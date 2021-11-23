Diretor garante novas contratações para o Bragantino

‘Independente do resultado desportivo, esse é um processo contínuo. Desde lá de trás, desde 2019, venho falando isso de, pelo menos, três anos na Série A para qualificar o clube em todos os níveis. A temporada de 2022 é o terceiro ano deste primeiro ciclo que desenhamos. É um processo natural, de ir qualificando o elenco em posições que, por alguma razão nós ainda detectamos que ainda não está no nível que precisa. Então, com certeza, a expectativa é que a gente possa dar outros passos na construção deste grupo de jogadores’, afirmou Scuro em entrevista à Rádio 102 FM.