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futebol

Diretor garante novas contratações para o Bragantino

Thiago Scuro deixou claro que o Massa Bruta irá reforçar o seu elenco para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 19:37

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:37

Vice-campeão da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino junta os cacos e tenta se recuperar de qualquer maneira para fechar o ano de uma forma mais honrosa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar da chateação pelo vice-continental, o entendimento no clube é que o Massa Bruta precisa manter a ‘pegada’ nos bastidores e reforçar o elenco.
Na avaliação de Thiago Scuro, o plano traçado desde 2019 tem que ser mantido e ele abriu o jogo sobre as contratações.
‘Independente do resultado desportivo, esse é um processo contínuo. Desde lá de trás, desde 2019, venho falando isso de, pelo menos, três anos na Série A para qualificar o clube em todos os níveis. A temporada de 2022 é o terceiro ano deste primeiro ciclo que desenhamos. É um processo natural, de ir qualificando o elenco em posições que, por alguma razão nós ainda detectamos que ainda não está no nível que precisa. Então, com certeza, a expectativa é que a gente possa dar outros passos na construção deste grupo de jogadores’, afirmou Scuro em entrevista à Rádio 102 FM.
Crédito: ThiagoScuroéohomemfortedoBragantino(Foto:Divulgação/FPF

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