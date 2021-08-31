Diretor do Sevilla diz que só vende Jules Koundé ao Chelsea pelo valor da multa rescisória

Alvo do Chelsea para reforçar o sistema defensivo, o zagueiro Jules Koundé deverá continuar no Sevilla para a temporada 2021/22. No último dia da janela de transferências, o diretor esportivo do clube da Andaluzia, Ramón Rodríguez Verdejo, o Monchi, afirmou em entrevista coletiva que só libera o jogador pelo valor de sua multa rescisória.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga- A única possibilidade de Koundé sair agora é que paguem sua cláusula. São 80 milhões de euros (R$ 490 milhões). Houve interesse de muitas equipas, a maior parte delas rejeitadas pelo próprio jogador. Ele gostou do Chelsea. A primeira oferta que recebemos de Chelsea, na quarta-feira passada, foi com um valor que não satisfazia o que pretendíamos - disse Monchi.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea chegou a sinalizar com uma proposta no valor de 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) pelo jogador de 22 anos, além da inclusão do zagueiro Kourt Zouma na negociação. O Sevilla, porém, não topou o negócio.
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Sem contratar Koundé, o Chelsea não deve ir ao mercado no Deadline Day para buscar outro defensor. Atualmente, o técnico Thomas Tuchel conta com nomes como Thiago Silva, Rüdiger, Christensen e Chalobah para o setor. Ampadu e Sarr também estão à disposição, mas com menos espaço.