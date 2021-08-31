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Diretor do Sevilla diz que só vende Jules Koundé ao Chelsea pelo valor da multa rescisória

Valor estipulado em contrato é de quase R$ 500 milhões, mas Chelsea não chegou perto desta quantia. Clube inglês conta com outros seis defensores no elenco atualmente...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 12:15

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 12:15
Crédito: Divulgação / Site oficial do Sevilla
Alvo do Chelsea para reforçar o sistema defensivo, o zagueiro Jules Koundé deverá continuar no Sevilla para a temporada 2021/22. No último dia da janela de transferências, o diretor esportivo do clube da Andaluzia, Ramón Rodríguez Verdejo, o Monchi, afirmou em entrevista coletiva que só libera o jogador pelo valor de sua multa rescisória.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga- A única possibilidade de Koundé sair agora é que paguem sua cláusula. São 80 milhões de euros (R$ 490 milhões). Houve interesse de muitas equipas, a maior parte delas rejeitadas pelo próprio jogador. Ele gostou do Chelsea. A primeira oferta que recebemos de Chelsea, na quarta-feira passada, foi com um valor que não satisfazia o que pretendíamos - disse Monchi.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea chegou a sinalizar com uma proposta no valor de 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) pelo jogador de 22 anos, além da inclusão do zagueiro Kourt Zouma na negociação. O Sevilla, porém, não topou o negócio.
+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
Sem contratar Koundé, o Chelsea não deve ir ao mercado no Deadline Day para buscar outro defensor. Atualmente, o técnico Thomas Tuchel conta com nomes como Thiago Silva, Rüdiger, Christensen e Chalobah para o setor. Ampadu e Sarr também estão à disposição, mas com menos espaço.

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