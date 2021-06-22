Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diretor do Lyon, Juninho nega sondagem do Flamengo e afirma: Thiago Mendes não será emprestado
futebol

Diretor do Lyon, Juninho nega sondagem do Flamengo e afirma: Thiago Mendes não será emprestado

Dirigente do clube francês afirmou que não há chance de emprestar o volante Thiago Mendes, que entrou no radar do Flamengo como possível substituto de Gerson...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 10:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 10:00

Crédito: Divulgação/Lyon
Uma vez que o nome de Thiago Mendes entrou no radar do Flamengo, como possível substituto de Gerson, o diretor de futebol Juninho, do Lyon, negou qualquer contato do Rubro-Negro pelo volante de 29 anos, titular na última temporada do clube francês. De acordo com o dirigente, não há chance do atleta ser emprestado. No caso de uma oferta, há "margem para negócio".
- Não chegou nada. Não recebemos nem sondagem. Vamos ficar com o Thiago. Empréstimo o presidente não vai querer. Se aparecer pra comprar, talvez saia - disse Juninho, ex-jogador de Lyon, Vasco e Seleção Brasileira, ao jornal "O Dia".O posicionamento de Juninho, se confirmado, complica as tratativas por parte do Flamengo, que tem um orçamento curto para reforços nesta temporada. O único atleta contratado para 2021 foi o zagueiro Bruno Viana, que, justamente, chegou ao CT do Ninho do Urubu por empréstimo junto ao Braga, de Portugal.Atual comandante do Flamengo, Rogério Ceni conhece bem Thiago Mendes. Em 2015, os dois atuaram juntos no São Paulo. Dois anos depois, em sua primeira experiência como técnico, Ceni comandou o volante no mesmo clube.Em 2019, ao lado de Thiago Maia e Luiz Araújo em um quarto de hotel, quando ainda estava no Lille-FRA, comemorou a conquista da Taça Rio da equipe então comandada por Abel Braga. O vídeo viralizou nas redes sociais. Relembre:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados