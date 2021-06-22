Diretor do Lyon, Juninho nega sondagem do Flamengo e afirma: Thiago Mendes não será emprestado

Uma vez que o nome de Thiago Mendes entrou no radar do Flamengo, como possível substituto de Gerson, o diretor de futebol Juninho, do Lyon, negou qualquer contato do Rubro-Negro pelo volante de 29 anos, titular na última temporada do clube francês. De acordo com o dirigente, não há chance do atleta ser emprestado. No caso de uma oferta, há "margem para negócio".

- Não chegou nada. Não recebemos nem sondagem. Vamos ficar com o Thiago. Empréstimo o presidente não vai querer. Se aparecer pra comprar, talvez saia - disse Juninho, ex-jogador de Lyon, Vasco e Seleção Brasileira, ao jornal "O Dia".O posicionamento de Juninho, se confirmado, complica as tratativas por parte do Flamengo, que tem um orçamento curto para reforços nesta temporada. O único atleta contratado para 2021 foi o zagueiro Bruno Viana, que, justamente, chegou ao CT do Ninho do Urubu por empréstimo junto ao Braga, de Portugal.Atual comandante do Flamengo, Rogério Ceni conhece bem Thiago Mendes. Em 2015, os dois atuaram juntos no São Paulo. Dois anos depois, em sua primeira experiência como técnico, Ceni comandou o volante no mesmo clube.Em 2019, ao lado de Thiago Maia e Luiz Araújo em um quarto de hotel, quando ainda estava no Lille-FRA, comemorou a conquista da Taça Rio da equipe então comandada por Abel Braga. O vídeo viralizou nas redes sociais. Relembre: