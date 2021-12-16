Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diretor do Internacional confirma renovação de Victor Cuesta

Zagueiro vai permanecer no Colorado na temporada 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 10:48

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 10:48

Entra ano, sai ano e o nome de Victor Cuesta sempre é envolvido em possíveis negociações no mercado da bola no Brasil.
Sempre regular em suas atuações, o argentino é o pilar defensivo no Internacional e acaba de ser valorizado dentro do clube.
Nesta quinta-feira, o executivo de futebol do Colorado, Paulo Bracks, assegurou a renovação de contrato do zagueiro à Rádio Gre-Nal.
‘Victor Cuesta está com contrato renovado com o Internacional, não vão sair do Internacional ‘, confirmou o cartola sem confirmar o prazo de extensão do novo acordo.
Vale citar, que antes da renovação, o argentino tinha vínculo com o Inter até junho de 2022.
Contratação Em 2017, o Inter desembolsou US$ 2 milhões ao Independiente-ARG para ficar com Victor Custa.
Crédito: Foto:RicardoDuarte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados