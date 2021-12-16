Diretor do Internacional confirma renovação de Victor Cuesta

Entra ano, sai ano e o nome de Victor Cuesta sempre é envolvido em possíveis negociações no mercado da bola no Brasil.

Sempre regular em suas atuações, o argentino é o pilar defensivo no Internacional e acaba de ser valorizado dentro do clube.

Nesta quinta-feira, o executivo de futebol do Colorado, Paulo Bracks, assegurou a renovação de contrato do zagueiro à Rádio Gre-Nal.

‘Victor Cuesta está com contrato renovado com o Internacional, não vão sair do Internacional ‘, confirmou o cartola sem confirmar o prazo de extensão do novo acordo.

Vale citar, que antes da renovação, o argentino tinha vínculo com o Inter até junho de 2022.

Contratação Em 2017, o Inter desembolsou US$ 2 milhões ao Independiente-ARG para ficar com Victor Custa.