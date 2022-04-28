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Diretor do Flamengo nega ter conversas por Vidal e diz: 'Vamos ver o que tem pela frente'

Assim como Marcos Braz já havia feito, Bruno Spindel negou qualquer conversa com o meia chileno neste momento...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 18:55
O desejo de Arturo Vidal em defender o Flamengo já é público e notório. O meia chileno já se declarou ao Rubro-Negro, além de ter consultado empresários do ramo imobiliário atrás de uma casa no Rio de Janeiro. A diretoria da Gávea, contudo, mantém o discurso: não há negociação em curso pelo jogador da Inter de Milão (ITA). Nesta quinta, quem falou sobre o tema foi o diretor Bruno Spindel, antes da partida cotnra a Universidad Católica (CHL).- Não tem negociação com Arturo Vidal. Vamos ver o que tem pela frente - afirmou o diretor de futebol Bruno Spindel à repórter Isabelle Costa, da S1 Live, em Santiago, antes do jogo pela Libertadores no Estádio San Carlos Apoquindo.
Aos 34 anos e com passagens por Bayern de Munique (ALE), Bayer Leverkusen (ALE), Barcelona (ESP) e Juventus (ITA), Arturo Vidal tem contrato com a Inter de Milão (ITA) até junho deste ano, com opção de renovação por mais uma temporada - a qual o clube italiano não deve exercer, contudo.
Crédito: VidalquerjogarnoFlamengoejáfaloupublicamentesobreotema(Reprodução/Twitter

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