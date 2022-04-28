Diretor do Flamengo nega ter conversas por Vidal e diz: 'Vamos ver o que tem pela frente'

O desejo de Arturo Vidal em defender o Flamengo já é público e notório. O meia chileno já se declarou ao Rubro-Negro, além de ter consultado empresários do ramo imobiliário atrás de uma casa no Rio de Janeiro. A diretoria da Gávea, contudo, mantém o discurso: não há negociação em curso pelo jogador da Inter de Milão (ITA). Nesta quinta, quem falou sobre o tema foi o diretor Bruno Spindel, antes da partida cotnra a Universidad Católica (CHL).- Não tem negociação com Arturo Vidal. Vamos ver o que tem pela frente - afirmou o diretor de futebol Bruno Spindel à repórter Isabelle Costa, da S1 Live, em Santiago, antes do jogo pela Libertadores no Estádio San Carlos Apoquindo.