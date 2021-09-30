Diretor do Corinthians fala da possível chegada de Paulinho: 'Nada fechado por enquanto'

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Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o dirigente foi perguntado sobre o interesse do clube em repatriar um dos ídolos alvinegros nos últimos tempos, mas garantiu que ainda não conversou com o atleta e não há nada acertado até o momento, já que ele não poderia jogar pelo Timão em 2021.

- Não conversamos com o Paulinho, porque no campeonato não existe mais inscrição. Se vier a dar certo com ele ou outro jogador, será a partir de janeiro. Podemos conversar com ele, mas não tem nada fechado por enquanto.Na última quarta-feira, em uma live, o influente empresário André Cury cravou que Paulinho vestirá a camisa do Corinthians em 2022. No entanto, Roberto de Andrade garantiu que não é ele o agente responsável pela negociação pelo volante. Além disso, o diretor de futebol voltou a dizer que não há pressa.

- Primeiro que o André Cury não é nem empresário dele não sei nem por que falou isso, não tem nada a ver com o Paulinho, com o Corinthians, nada, no momento certo vamos conversar com o Paulinho, ele é da casa, tem relacionamento formidável, não faz nem uma semana que o Paulinho chegou ao Brasil, então deixa ele cuidar das coisas dele primeiro pra depois sentar com calma e conversar. Não temos pressa disso, que só vai acontecer em janeiro, deixa as cosias andarem ao natural - disse, antes de completar