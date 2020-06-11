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futebol

Diretor do Corinthians dispara contra ex-zagueiro Paulo André: 'É um lixo'

Em live com o jornalista Alexandre Praetzel, Jorge Kalil, diretor adjunto do Timão, mostrou sua insatisfação contra o ex-corintiano, que moveu ação contra o clube na Justiça...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 14:46

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 14:46

Crédito: Guilherme Amaro/Lancepress
Embora Corinthians e Paulo André tenham entrado em acordo no fim do ano passado, e reatado a paz entre as partes, parece que algumas feridas ficaram abertas na diretoria do clube por conta da ação movida pelo ex-jogador. Isso porque, em live com o jornalista Alexandre Praetzel, na noite da última quarta-feira, o diretor adjunto Jorge Kalil disparou fortemente contra o ex-zagueiro.
Para o dirigente, Paulo André, um dos líderes do "Bom Senso FC", não teve bom senso quando foi até Justiça pedir adicional noturno, e remuneração extra por trabalhar nos finais de semana e feriados. O corintiano se referiu ao atual diretor do Athletico-PR como "lixo" por cinco vezes.
- Eu me nego a falar desse lixo. Para mim, é um lixo. Ponto. Lixo. Por quê? Porque o que ele fez não se faz. Não era o tal do Bom Senso FC? Não era o presidente? Esse lixo. Cadê o bom senso dele? De pedir hora extra noturna, final de semana. Quem é que apoiou? Não era o bom senso que ele pregava. É bom senso pedir adicional noturno? É bom senso falar que o senhor trabalhou fim de semana? O senhor e o mundo inteiro trabalham fim de semana - disse Kalil antes de completar seu argumento:
- Eu posso estar enganado, mas é o único caso no mundo do futebol que ganha uma ação, não vou discutir justiça, porque sentença judicial não é para ser discutida, é para ser cumprida, mas é o único caso que conheço no mundo de um atleta profissional de futebol que pede adicional noturno e final de semana. Lixo. O senhor é um lixo, Paulo André - concluiu.
O jogador moveu uma ação acusando o Timão de não cumprir algumas obrigações trabalhistas, além disso queria o pagamento dobrado em relação aos dias trabalhados no sábado e no domingo. O clube foi derrotado na Justiça do Trabalho, porém entrou em acordo com o ex-zagueiro, que irá receber R$ 750 mil em 15 parcelas que precisam ser pagas até maio de 2021.
Paulo André atuou pelo Corinthians por cinco anos, período em que conquistou praticamente tudo o que disputou: Campeonato Paulista (2013), Campeonato Brasileiro (2011), Recopa Sul-Americana (2013), Copa Libertadores (2012) e Mundial de Clubes (2012). Ao todo foram 153 jogos e 10 gols marcados. Após sua saída, a relação com o clube ficou estremecida até o fim do ano passado.E MAIS:Corinthians se prepara para volta aos treinos na próxima segunda-feiraAndrés se pronuncia sobre site: 'Não quero que os outros lucrem sem o Corinthians ganhar também'Fagner aprova retorno de Jô e prega cautela na volta do futebolVÍDEO: Fagner nega incômodo com volta aos treinos no Flamengo: 'Cada um tem que olhar para o seu nariz'Diretor do Timão admite interesse em Alex Teixeira, que dá sua versão Corinthians é condenado a pagar Jucilei; valor ainda será calculado E MAIS:

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