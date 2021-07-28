Diretor do Corinthians admite interesse em Roger Guedes, mas nega acordo: 'Rescisão está difícil'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A novela "Roger Guedes no Corinthians" ganhou mais um capítulo na última terça-feira, já que o diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, admitiu publicamente o interesse no atacante em entrevista para a Rádio Bandeirantes, mas negou veementemente que exista algum acordo, que somente será discutido se ele conseguir sua rescisão contratual no Shandong Luneng-CHN.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Irritado com as notícias sobre a suposta negociação com o jogador e o acerto já dado como certo, Roberto quis esclarecer qual é a situação de momento. Como já era sabido, o Timão se interessa pela contratação de Roger, mas apenas se houver a notícia de que o atacante está livre no mercado para assinar.

- Não existe nada com o Roger Guedes, já falei várias vezes. O Corinthians quer o Roger Guedes? Sim, o Corinthians quer o Roger Guedes. Qual é a situação hoje? Nenhuma situação diferente do que sempre foi: ele tem vínculo com o time chinês e o time chinês, até então, não quer liberá-lo. Está muito difícil a liberação, nos nem conversamos com ele, não tem nada acertado, absolutamente nada acertado, a verdade é essa - declarou o diretor alvinegro.De acordo com Roberto, o clube jamais criou expectativa em torno da chegada de Roger Guedes, e que isso foi feito pela imprensa. Além disso, o dirigente afirmou que não existe "avanço" e​m negociações de rescisão, ou está livre ou não está, mas voltou a dizer que os chineses estão fazendo "jogo duro".

- Não existe avançar, eu não entendo o que é, ou está rescindido ou não está, enquanto ele tiver vínculo, não existe avanço, não tem a situação, por várias negociações que já fizemos com clubes chineses, a gente sabe como funciona, a dificuldade que o chinês impõe para liberar jogador, independente de situação, se está cobrando, se está devendo, cada um tem uma situação e eu não sei qual é a dele. O que importa e que até hoje a rescisão não saiu.

Por fim, Roberto revelou que o único contato que o clube teve com o estafe de Roger foi para avisar que somente haverá negociação quando houver rescisão.

- Nenhuma informação (sobre a situação do jogador), o único contato que fizemos com o procurador dele foi: "quando você rescindir, aí vem conversar conosco", não adiantar conversar hoje - concluiu.