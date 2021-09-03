Diretor do Botafogo valoriza Rafael, mas cita altos valores do negócio: 'Queremos tê-lo aqui o quanto antes'

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A negociação com Rafael continua sendo o alvo de holofotes no Botafogo. O clube de General Severiano tenta realizar uma engenharia financeira para contar com o lateral-direito ainda para a disputa da Série B do Brasileirão, mas as cifras envolvidas no negócio não são fáceis.

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Só de luvas, por exemplo, a negociação com Rafael e os representantes demanda R$ 1 milhão. Atualmente, este valor é irreal ao Botafogo, mas o clube tenta diluir o número com participação em ações comerciais e também conta com um possível aumento no programa de sócio-torcedor.Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo, afirmou, em entrevista à "BotafogoTV", que o interesse do Alvinegro é contar com o defensor de forma imediata, mas que os valores são complicados e o clube terá responsabilidade.