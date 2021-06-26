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Diretor do Botafogo reclama de arbitragem: 'Dos últimos cinco gols sofridos, três foram erros'

Eduardo Freeland, em entrevista coletiva, afirmou que vai entrar com uma representação na CBF por conta do gol não validado de Ronald contra o Sampaio Corrêa...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 20:26

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 20:26
Crédito: Reprodução / BotafogoTV
O Botafogo está na bronca com a arbitragem. Após um claro gol de Ronald não ter sido validado pela arbitragem na derrota por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, neste sábado, pela Série B, o diretor de futebol Eduardo Freeland ressaltou o descontentamento com a equipe de árbitros.
O dirigente afirmou que o Botafogo vai entrar com uma representação na CBF contra a arbitragem da partida por conta do lance envolvendo Ronald.
- Peço a palavra antes da coletiva do Chamusca para mostrar a indignação do Botafogo com os seguidos erros de arbitragem. Primeiro, em Recife, já notificado pelo presidente, e hoje aqui pelo Maranhão. Dos últimos cinco gols sofridos três foram erros gravíssimos de arbitragem. Isso interfere diretamente no resultado e na competição. Vamos entrar com uma representação junto à CBF na segunda-feira para manifestar a nossa indignação. Não queremos nenhum tipo de favorecimento, apenas igualdade - afirmou Freeland.

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