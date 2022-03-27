Diretor do Botafogo fica na bronca com a arbitragem: 'Atitudes como essa esvaziam o Carioca'

A arbitragem entrou em pauta no Botafogo após a vitória sobre o Fluminense. Mesmo com o resultado positivo por 2 a 1 conquistado neste domingo, o Alvinegro foi desclassificado no Campeonato Carioca porque o Tricolor tinha a vantagem de igualdade no placar agregado.+ Torcedor 'maluco', Textor nos braços da torcida e pedidos por Zahavi: a chegada de Luís Castro ao Botafogo

André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, pediu a palavra antes da entrevista coletiva de Lúcio Flávio. O executivo externou o estresse com a equipe de arbitragem com o último lance do jogo, quando o juiz não deixou o Botafogo bater uma falta perigosa na área quando Juninho já estava correndo para a cobrança.

​- Sentimento de revolta, indignação. Com todo respeito aos bons árbitros do Brasil, é um desrespeito que a gente não tolera. Uma falta que a gente interpreta que não existiu, nós revimos o lance algumas vezes... Houve uma carga do atleta do Fluminense no nosso atleta. Origina o gol. Depois, não deixa cobrar a nossa falta com a justificativa de que o tempo estava esgotado. Atitudes como essa esvaziam o Campeonato Carioca. Já vivi aqui dois anos atrás e é o mesmo problema. Tem que haver uma profissionalização, porque nós não podemos mais ter esse tipo de erro - afirmou.

Mazzuco é enfático: é preciso ter uma mudança na equipe de arbitragem. O executivo deixou o Maracanã na bronca.

- Já passou da hora da profissionalização, isso tem que ser revisto. Porque essas coisas tiram o mérito de profissionais sérios. Coloca a nossa revolta em nome do Botafogo - completou.