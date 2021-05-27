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futebol

Diretor de Futebol do Corinthians parabeniza Fernando Lázaro por período como interino: 'Índice alto'

Roberto de Andrade elogiou o desempenho do Timão nas últimas duas partidas do clube na Copa Sul-Americana...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 13:19
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade fez menção especial a Fernando Lázaro, analista de desempenho, que coordenado o Centro de Inteligência do Futebol (Cifut) do Timão e comandou o clube interinamente nos dois últimos jogos, após a demissão de Vagner Mancini, há dua semanas.Sob o comando de Lázaro, o clube do Parque São Jorge somou nove gols marcados e nenhum sofrido, nas goleadas sobre o Sport Huancayo (PER), por 5 a 0, no último dia 20 de maio, e River Plate (PAR), por 4 a 0, nesta quarta-feira (26), pelas duas últimas rodadas do grupo E, na Copa Sul-Americana.
- Primeiro, parabéns a todos, Uma vitória bacana, empenho de todo mundo, deixou a gente muito feliz. Quero agradecer o Fernando pelas duas partidas que ele se empanhou à frente de vocês com eficiência, fizemos nove gols e não tomamos nenhum. Índice dele está alto. Obrigado Fernando pela sua entrega e de todo mudo que compreendeu o momento que estamos vivendo – disse Roberto, em registro feito pela Corinthians TV.
Com a chegada de Sylvinho, como técnico corintiano, Fernando Lázaro terá papel mais ativo na comissão técnico, já que a relação dele com o novo treinador é ótima, inclusive com o analista de desempenho sendo auxiliar de Sylvio no Lyon (FRA), em 2019. Além do clube francês, os dois trabalharam juntos no Timão, entre 2013 e 2014, quando Sylvinho era auxiliar no Alvinegro, e na Seleção Brasileira, entre 2016 e 2018, integrando a comissão técnica de Tite.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians

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