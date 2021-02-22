Diretor de futebol do Botafogo, comemora escolha de Chamusca: 'O trabalho vai surtir efeito'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Na tarde desta segunda-feira, 22, Marcelo Chamusca foi oficialmente apresentado pelo Botafogo como novo treinador da equipe. A contratação foi confirmada na última sexta-feira, mas o técnico chegou apenas hoje ao Rio de Janeiro, às 8h. Antes da coletiva com os jornalistas, Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo mostrou satisfação pela escolha de Chamusca como novo técnico da equipe.+ Franzino e rápido: conheça Ronald, primeiro reforço do Botafogo para 2021- É com muita satisfação que a gente recebe o treinador Marcelo Chamusca aqui conosco. Temos certeza que o trabalho vai surtir efeito, vai trazer os resultados, que desejamos para temporada.Além de Chamusca, chegam ao Botafogo Caio Autuori, novo auxiliar, e Roger Gouveia, novo preparador físico. O treinador, que tem a missão de recolocar o Botafogo na elite do futebol, tem contrato válido até o fim da temporada.

- A escolha levou um processo em que levamos em consideração vários pontos. Marcelo Chamusca, na maioria dos clubes que passou, alcançou um percentual de resultados que também colocariam o acesso conosco. Então, isso bem como a experiência na competição alvo que é o acesso pra série A no fim do ano, foi levado em consideração. - destacou FreelandO diretor de Futebol do Botafogo não limitou-se a falar sobre as credenciais de Chamusca. De acordo com Freeland, o fato do treinador ser "uma pessoa do bem" foi um diferencial.

- E um ponto que pra mim que o clube pensa que é fundamental é a pessoa Marcelo Chamusca e dos membros da comissão. As pessoas que atuam nessas funções, mas que são fundamentais, enquanto seres humanos, pessoas do bem. Isso faz parte também de uma escolha como essa. Então, temos certeza que, com os números que ele entrega, como as pessoas que eles são, teremos um grande ano pela frente. Durcesio Mello, presidente do Botafogo, também falou na apresentação. Ele destacou que a escolha de Chamusca faz parte desse modelo de profissionalização que o clube implanta.

- Caros, botafoguenses. Com muita satisfação, estamos apresentando oficialmente nosso novo treinador para as próximas temporadas, Marcelo Chamusca. Dentro desse modelo de profissionalismo, que nós estamos implantando no clube, o Freeland e a comissão técnica fez uma avaliação minuciosa para, finalmente, chegar no nome do Chamusca.