Diretor de comunicação celebra forte adesão da torcida à Vasco TV

A forte mobilização da torcida do Vasco nas redes sociais trouxe mais um motivo de otimismo para o clube. O diretor de comunicação do Cruz-Maltino, Mário Vassallo, utilizou seu perfil no Twitter para destacar o fato da Vasco TV ultrapassar a marca de 700 mil inscritos. Confiante, Vassallo já traçou uma meta em relação aos novos rumos do clube nesta área.
"Ultrapassamos a marca de 700 mil inscritos na Vasco TV e não tenho dúvida que a marca de 1 milhão será quebrada em pouco tempo. Mais do que a quantidade, nossa busca sempre será dar a cada torcedor inscrito o melhor conteúdo com a melhor qualidade. Tem muita coisa boa vindo aí!".
O aumento de inscritos no canal de YouTube foi proporcionado em especial pela transmissão na vitória por 1 a 0 do Vasco sobre o Madureira, em São Januário, na quinta-feira passada.
Já está programado o sorteio de duas camisas autografadas pelo volante Fellipe Bastos, como promessa para quando o Cruz-Maltino atingisse a meta de 600 mil inscritos. O clube ainda definirá os detalhes do sorteio.