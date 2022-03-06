Diretor de arbitragem diz que Vasco e Flamengo podem pedir áudio do VAR e nega pênalti: 'Foi no rosto'

- Realmente a bola não bateu no braço do João Gomes, bateu no rosto. Vimos e revimos a imagem várias vezes. É importante dizer que foi no rosto e a imagem distante mostrada na televisão dá a impressão que bateu no braço. O VAR não chamou porque não houve necessidade - afirmou.

O dirigente também afirmou que os dois clubes podem pedir as imagens e áudios do árbitro de vídeo caso sintam a necessidade.

- As duas equipes solicitando, vamos disponibilizar a imagem e o áudio aos clubes. É normal a federação fazer isso. O VAR só chama quando há necessidade. Estávamos na cabine e não houve necessidade porque bateu no rosto e não teve dúvida - completou.