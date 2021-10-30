Diretor da XP enaltece parceria com o Botafogo: 'Marco na história do banco de investimentos'

Crédito: Divulgação/Botafogo

A S/A volta a ficar em pauta no Botafogo: o clube de General Severiano fechou uma parceria com a XP Investimentos, que terá a missão de buscar interessados em investir no projeto que promete profissionalizar o departamento de futebol do Alvinegro e transformá-lo em clube-empresa.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

Enquanto Jorge Braga, CEO do Alvinegro, afirmou que o clube é "produto de futebol mais interessante" do Brasil, Pedro Pimenta, diretor da XP, valorizou o acordo com o Glorioso.