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Diretor da XP enaltece parceria com o Botafogo: 'Marco na história do banco de investimentos'

Pedro Mesquita, responsável pelo setor de investimentos na empresa, valorizou acordo com o Botafogo; companhia vai buscar investidor no exterior para o clube...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 13:30
Crédito: Divulgação/Botafogo
A S/A volta a ficar em pauta no Botafogo: o clube de General Severiano fechou uma parceria com a XP Investimentos, que terá a missão de buscar interessados em investir no projeto que promete profissionalizar o departamento de futebol do Alvinegro e transformá-lo em clube-empresa.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior
Enquanto Jorge Braga, CEO do Alvinegro, afirmou que o clube é "produto de futebol mais interessante" do Brasil, Pedro Pimenta, diretor da XP, valorizou o acordo com o Glorioso.
– A XP acredita e investe no crescimento do mercado de esportes no país. A concretização da parceria com um clube do tamanho do Botafogo é um marco na história do banco de investimentos e reforça o DNA da XP na abertura de novos mercados. Estamos muito animados em iniciar os trabalhos e em buscar o melhor investidor para o Botafogo - afirmou, ao site oficial do Botafogo.

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