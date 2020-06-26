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Direitos de Transmissão: Coritiba se aproxima de acordo com a Rede Globo

De acordo com a Tribuna do Paraná, o contrato será fechado até dezembro no valor de R$ 5 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 23:13

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 23:13

Crédito: Rádio Transamérica Curitiba
Ao que tudo indica o acerto entre Rede Globo e Coritiba por conta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro está bem próximo de acontecer.E MAIS:São Paulo lança material com todas as camisas usadas por Rogério Ceni. Lembre os uniformes!Após conquistar Premier League, Firmino comemora: 'Título para coroar essa geração do Liverpool'Ex-apresentador do 'Esporte Espetacular', Luís Ernesto Lacombe pede demissão da BandDe acordo com as informações veiculadas pela Tribuna do Paraná, falta apenas a assinatura do contrato para ser formalizado o acordo, que será válido por uma temporada.
O valor da negociação gira em R$ 5 milhões e não terá o pagamento de luvas, algo que foi exigência da emissora por conta de toda crise gerada pela pandemia do coronavírus.
Fluxo de Caixa
O dinheiro será muito festejado pelos lados do Couto Pereira. Diante da escassez de recursos durante a pandemia, a diretoria encontra problemas para manter os salários e não está com as contas em dia com os funcionários. E MAIS:

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