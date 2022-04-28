Diogo Mateus faz de pênalti, Guarani bate Criciúma e vence a 1ª na Série B

Nesta quarta-feira (27), o Guarani foi abaixo do Criciúma na primeira etapa, mas com gol marcado de pênalti por Diogo Mateus na uma etapa, a equipe paulista conseguiu a vitória sobre o adversário na Série B.
Foi a primeira vitória do Bugre, que chega aos quatro pontos ganhos e enfrenta o Náutico na próxima terça-feira (3). O Tigre tem a mesma pontuação, figura em 12º e duela contra o Novorizontino, no domingo (1).KOSLINSKI HEROI! A primeira oportunidade foi do Criciúma. Marquinhos Gabriel recebeu de Arilson, mandou para o gol e Kozlinski salvou. No rebote, o camisa 10 tentou novamente e ganhou o escanteio. Logo depois, em contragolpe rápido, Nicolas Careca recebeu cruzamento e mandou pra linha de fundo.
Mais tarde, o Tigre voltou ao campo ofensivo, Rafael Bilu recebeu na direita, tentou cruzamento e Thiago Alagoano quase teve chance de marcar. Em seguida, Serrato recebeu na entrada da área, finalizou rasteiro e o goleiro do Guarani salvou mais uma vez.
Aos 34', bombardeiro dos visitantes, Marquinhos Gabriel cruzou, Arilson desviou e Koslinski defendeu. Na sequência, Bilu tentou de primeira e o goleiro bloqueou. Por fim, Serrato finalizou no rebote e o camisa 1 novamente defendeu.
Pouco tempo depois, Arilson tentou chute de fora da área e o bugrino novamente interviu. Na sobra, ainda impediu o gol de Rafael Bilu. Na reta final, Júlio César fez Gustavo trabalhar, em chute forte.
Na volta do intervalo, o Guarani levou perigo logo país três minutos com cabeçada de João Victor. O duelo ficou bem aberto, com as equipes tendo boa oportunidades, mas sem levar grandes perigos. O Criciúma partiu com tudo para buscar o empate, mas a vitória do Bugre estava selada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAGuarani x CriciúmaLocal: Brinco de Ouro, Campinas-SPData/horário: 27/04/2022 - 21h (de Brasília)Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)Assistente 1: Jucimar dos Santos Dias (BA)Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)Quarto Árbitro: Adriano de Assis Miranda (SP)Árbitro de Vídeo: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)Cartões amarelos: Júlio César, Nicolas Careca, Leandro Vilela, Diogo Mateus (Guarani), Rodrigo, Rayan, Marcos Serrato, Thiago Alagoano, Zé Marcos (Criciúma)Cartões vermelhos: - GOLS: Diogo Mateus (25’/2T) (1-0)
Guarani - Técnico: Daniel PaulistaKozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Ronaldo Alves (Derlan 45’/2T) e Eliel; Leandro Vilela (Madison 45’/2T), Rodrigo Andrade e Marcinho (Eduardo Person - Intervalo); Júlio César (Yago 28’2T) , Bruno José (Ronald 28’/2T) e Nicolas Careca.
Criciúma - Tècnico: Cláudio Tencati Gustavo; Cristovam (Claudinho 38’/2T), Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Léo Costa (Negueba 30’/2T) , Arilson, Marquinhos Gabriel (Fellipe Matheus 38/2T) e Marcos Serrato; Rafael Bilu (Lucas Xavier 38’/2T) e Thiago Alagoano (Hygor 30’/2T)