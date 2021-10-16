Diniz valoriza 'resposta positiva' do Vasco diante do Coritiba e alerta: 'Não podemos diminuir o ritmo'

Crédito: Diniz elogiou o lateral Riquelme (Reprodução / Vasco TV

O técnico Fernando Diniz evitou definir a vitória do Vasco sobre o Coritiba, por 2 a 1, neste sábado (16), em São Januário, como um divisor de águas na campanha da Série B. Em entrevista coletiva, o comandante cruz-maltino mostrou otimismo, mas deixou um alerta.

Confira a classificação da Série B- Acho que a equipe já teve mais altos do que baixos aqui. Até jogos que empatamos tivemos chances de vencê-los. O que a gente não pode é diminuir muito o ritmo, como aconteceu lá em São Luís (na derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa). Foi uma lição muito dura para nós, contra o Sampaio. Acredito que os jogadores deram uma resposta muito mais positiva, principalmente no primeiro tempo - e frisou:

- Agora, é seguir em frente. Procurar não oscilar, fazer jogos mais lineares no primeiro e segundo tempo, é uma coisa que temos de perseguir até o final - complementou.

ATUAÇÕES: veja quem se destacou na vitória do Vasco sobre o Coritiba

Diniz também falou sobre o desempenho de Lucão, lançado como titular no lugar de Vanderlei, e despistou se o jovem será titular contra o Náutico nos Aflitos.

- Com relação ao Lucão, a tendência é de ficar, mas não tem nada definido. A gente tem dois, aliás, quatro ótimos goleiros - disse.

O treinador também detalhou sua expectativa sobre o lateral Riquelme, que teve uma nova boa atuação.

- Falar do Riquelme é fácil. Um jogador talentoso, humilde para caramba. Faz coisas muito difíceis parecerem ser fáceis. Nem sabe o quanto ele é bom. Vai amadurecer com a sequência de jogos. Tem um futuro brilhante pela frente - declarou.