Diniz elogia lateral Moraes e prevê oportunidade em breve no Santos

O Santos perdeu o lateral-esquerdo Jorge na final da temporada 2019. De lá para cá, Felipe Jonatan foi o dono da posição. Com o transfer ban, o Peixe não pôde reforçar a posição. Com apenas um jogador para a função, alguns jogadores "quebraram um galho" auxiliando os técnicos a frente do Alvinegro.Na temporada 2021, comandado pelo presidente Andres Rueda, o Peixe conseguiu "se livrar" do bloqueio na FIFA e anunciou alguns reforços. Marcos Guilherme, vindo do Internacional, Camacho, do Corinthians, Danilo Boza, do Mirassol, Zanocelo, da Ferroviária e Moraes, lateral-esquerdo, que também veio do Mirassol.