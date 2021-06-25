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futebol

Diniz elogia lateral Moraes e prevê oportunidade em breve no Santos

Jogador é o único dos reforços do Peixe que ainda não estreou com a camisa do clube...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 17:34
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos perdeu o lateral-esquerdo Jorge na final da temporada 2019. De lá para cá, Felipe Jonatan foi o dono da posição. Com o transfer ban, o Peixe não pôde reforçar a posição. Com apenas um jogador para a função, alguns jogadores "quebraram um galho" auxiliando os técnicos a frente do Alvinegro.Na temporada 2021, comandado pelo presidente Andres Rueda, o Peixe conseguiu "se livrar" do bloqueio na FIFA e anunciou alguns reforços. Marcos Guilherme, vindo do Internacional, Camacho, do Corinthians, Danilo Boza, do Mirassol, Zanocelo, da Ferroviária e Moraes, lateral-esquerdo, que também veio do Mirassol.
De todos os jogadores, apenas um ainda não entrou em campo: o tão sonhado lateral-esquerdo. Questionado sobre a não utilização do jogador, Diniz comentou. -Tem treinado bem, melhorando, se adaptando ao clube. É um jogador que indiquei com tranquilidade, acompanhei bem há dois anos. É um jogador que está no elenco e tem chance de jogar a qualquer momento. Agrada a todos, dedicado e é natural que vá se adaptar e evoluir nos treinamentos - disse.
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