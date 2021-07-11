Diniz elogia e sai em defesa de Gabriel Pirani no Santos

O técnico Fernando Diniz saiu em defesa do garoto Gabriel Pirani após a derrota do Santos por 3 a 2 no clássico deste sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.O meia, de apenas 19 anos, tem oscilado nos jogos e muitas vezes é um dos principais alvos de críticas dos torcedores nas redes sociais. Mesmo assim, ele segue titular absoluto com o treinador.

"O Gabriel Pirani fez um grande jogo. É um jogador que tem uma relação muito especial comigo e está aprendendo cada vez mais a confiar no potencial que ele tem", afirmou o técnico.Gabriel Pirani tem 32 jogos e três gols com a camisa do Santos. Ele foi titular em todos os 11 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro e tem um gol na competição.