Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diniz elogia e sai em defesa de Gabriel Pirani no Santos

Garoto foi titular em todos os jogos do Peixe no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 14:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fernando Diniz saiu em defesa do garoto Gabriel Pirani após a derrota do Santos por 3 a 2 no clássico deste sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.O meia, de apenas 19 anos, tem oscilado nos jogos e muitas vezes é um dos principais alvos de críticas dos torcedores nas redes sociais. Mesmo assim, ele segue titular absoluto com o treinador.
"O Gabriel Pirani fez um grande jogo. É um jogador que tem uma relação muito especial comigo e está aprendendo cada vez mais a confiar no potencial que ele tem", afirmou o técnico.Gabriel Pirani tem 32 jogos e três gols com a camisa do Santos. Ele foi titular em todos os 11 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro e tem um gol na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados