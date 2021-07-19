Diniz elogia 2º tempo do Santos e detona o VAR: "Não sei pra que serve"

Crédito: Fernando Diniz ficou muito irritado com a atuação do árbitro de vídeo (Ivan Storti/Santos FC

O técnico Fernando Diniz gostou da partida entre Santos e Red Bull Bragantino, empate por 2 a 2. O Peixe ficou atrás do placar em duas oportunidades, mas conseguiu buscar ao menos o empate."O jogo deve ter sido agradável para quem gosta de futebol. Mas tecnicamente, no primeiro tempo a gente entrou em um ritmo desacelerado, um pouco parecido com o que aconteceu contra o Independiente. No segundo tempo tivemos uma postura mais agressiva, com mais dinâmica e interesse em vencer o jogo. Poderíamos ter feito um primeiro tempo melhor do que fizemos", comentou o treinador.Na virada do primeiro para a segunda etapa, o treinador sacou Pará e Gabriel Pirani para as entradas de Madson e Lucas Braga. O Santos ficou mais aberto ao jogo e conseguiu oferecer mais perigo ao Bragantino.

"O time ganhou mais mobilidade e intensidade no segundo tempo. Mas não foram apenas as mudanças, foi a mudança de todos os jogadores de terem mais interesse em ser mais agressivo", explica.

VAR sem função

O técnico santista voltou a falar sobre a arbitragem. Após a derrota para o América, fora de casa, o treinador fez duras críticas à arbitragem. Na partida de hoje, o treinador questionou um pênalti não marcado e o lance da origem do segundo gol do Red Bull Bragantino.

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