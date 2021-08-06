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futebol

Diniz defende elenco após jogo ruim e diz que servirá de aprendizado

Técnico escalou um time de praticamente só reservas na derrota para a Juazeirense...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 09:19
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A partida do Santos contra a Juazeirense marcou a presença de diversos jogadores que não vinham tendo uma sequência na equipe. E o desempenho do Peixe não agradou. O time foi derrotado por 2 a 0 e teve uma atuação bem abaixo do esperado pela comissão técnica.Dos titulares que entraram em campo, o Santos teve Pará, Wagner Leonardo, Balieiro, Ivonei, Zanocelo, Bruno Marques e Ângelo que não costumam figurar na escalação principal da equipe. Apesar da derrota, o técnico Fernando Diniz preferiu não avaliar individualmente os jogadores pelo primeiro tempo ruim.“O time de fato jogou mal, primeiro tempo abaixo daquilo que a gente esperava. Mas isso não é uma coisa determinante para minha avaliação de jogador algum por conta de 45 minutos. Tinham condições de jogar melhor, mas na sequência, quando tiverem oportunidade, vão jogar bem melhor do que jogaram neste primeiro tempo”, disse Diniz, que completou:"Não dá para falar que faltou vontade, mas alguma coisa faltou. Os que jogaram tiveram oportunidade pelo tanto que trabalham e trabalham bem. Será um aprendizado e confio que jogarão bem melhor que no primeiro tempo nas próximas oportunidades", finalizou o treinador.

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