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'Diniz considera Nathan e Ganso juntos na escalação do Fluminense: 'Jogador bom pode jogar junto'

Técnico do Tricolor gosta do desempenho do meia, que entrou no decorrer do segundo tempo, na vitória pela Sul-Americana...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 17:31
Após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, na Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz elogiou o desempenho de Nathan, que entrou no decorrer do segundo tempo. Para o treinador, o meia pode atuar ao lado de PH Ganso, visto que ambos são bons jogadores.- É uma coisa que não tem cabimento os dois não poderem atuar lado a lado. Todo jogador bom pode jogar junto. Hoje jogaram juntos um pedaço da partida, igual o Fred e o Cano. O futebol não é uma coisa fechada, ele comporta jogadores bons, às vezes tem que ser mais solidário quando tem atletas que não tem a característica defensiva como primazia. Mas se todo mundo se ajuda, não que isso vá acontecer sempre, mas a regra é que possa acontecer - afirmou o treinador.
Com a entrada de Nathan, o meio-campo do Flu ficou mais qualificado e Ganso passou a atuar mais recuado, como segundo volante. Segundo dados do 'Sofascore', o camisa 13 das Laranjeiras distribuiu 12 passes e acertou 10 deles. Ou seja, teve um aproveitamento de 83%. O 10 tricolor fez questão de elogiar o desempenho do companheiro, bem como a qualidade da equipe.
- É sempre bom estar jogando com jogadores bons, e o Nathan tem muita qualidade, hoje já nos ajudou, certamente tem muitos jogos aí, ele vai estar jogando. Pode ter um rodízio aí também, tem muita gente boa, Martinelli, Nonato, Wellington, que entraram na partida. Gente boa nós temos no time e isso é bom porque dá opções - analisou Ganso.
Crédito: NathanentrounosegundotempoeteveumbomdesempenhoaoladodeGanso(Foto:MarceloGonçalves/Fluminense

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