'Diniz considera Nathan e Ganso juntos na escalação do Fluminense: 'Jogador bom pode jogar junto'

Após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Junior Barranquilla, na Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz elogiou o desempenho de Nathan, que entrou no decorrer do segundo tempo. Para o treinador, o meia pode atuar ao lado de PH Ganso, visto que ambos são bons jogadores.- É uma coisa que não tem cabimento os dois não poderem atuar lado a lado. Todo jogador bom pode jogar junto. Hoje jogaram juntos um pedaço da partida, igual o Fred e o Cano. O futebol não é uma coisa fechada, ele comporta jogadores bons, às vezes tem que ser mais solidário quando tem atletas que não tem a característica defensiva como primazia. Mas se todo mundo se ajuda, não que isso vá acontecer sempre, mas a regra é que possa acontecer - afirmou o treinador.