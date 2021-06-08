Diniz comemora vitória contra o Cianorte e elogia sistema defensivo

O Santos venceu o Cianorte por 1 a 0 pelo jogo da volta da Copa do Brasil, nesta terça-feira, e garantiu vaga nas oitavas-de-finais da competição. Apesar de embalar a terceira vitória seguida, o técnico Fernando Diniz lamentou a falta de intensidade na segunda etapa da equipe santista, mas valorizou a classificação.- De mais positivo a vitória e uma vitória sem levar gol. De negativo foi a diminuição de intensidade e nível de concentração. Jogadores se empenharam e estão de parabéns pela passagem de fase - disse.

Em relação ao sistema defensivo, Fernando Diniz fez questão de valorizar a boa marcação que o time vem realizando, não só com os zagueiros, mas em todo time.- Sistema defensivo está assim pela contribuição do Kaio Jorge, Marinho, Marcos Guilherme, Jean Mota e por aí vai. Temos a mania de achar culpados e acho que isso dá notícia. Há erros individuais, mas há acúmulo de erros. Damos aspecto mais coletivo para o time, todos participam e isso não deixa o time menos ofensivo. Todos aprendem a correr para marcar e para sermos mais agressivos com a bola. Todos marcam e todos jogam, essa é a minha contribuição.