Diniz assume responsabilidade após eliminação do Santos no Paraguai

O Santos perdeu na noite desta quinta-feira por 1 a 0 para o Libertad, no Paraguai. Com a derrota, o Peixe acabou eliminado na fase quartas de final da Copa Sul-Americana. Em casa, o Alvinegro venceu a primeira partida por 2 a 1, só que o critério do gol fora de casa custou caro ao clube.Após o confronto, o técnico Fernando Diniz chamou pra si a responsabilidade pela eliminação de certa forma precoce do Peixe na competição."Jogamos mal, principalmente no primeiro tempo. Não se impôs no jogo. Movimentação e rotações baixas. Não teve surpresa no jogo, já esperávamos a marcação, mas não fomos agressivos e jogamos muito mal. Melhoramos um pouco no segundo tempo, com postura mais corajosa", disse o treinador, que completou:"Foi um erro coletivo nosso e que assumo a responsabilidade. Quando o time inteiro não anda, é porque treinador fez alguma coisa errada".