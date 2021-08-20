Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diniz assume responsabilidade após eliminação do Santos no Paraguai

Equipe ainda luta na Copa do Brasil e disputa o Campeonato Brasileiro...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 00:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 00:27
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O Santos perdeu na noite desta quinta-feira por 1 a 0 para o Libertad, no Paraguai. Com a derrota, o Peixe acabou eliminado na fase quartas de final da Copa Sul-Americana. Em casa, o Alvinegro venceu a primeira partida por 2 a 1, só que o critério do gol fora de casa custou caro ao clube.Após o confronto, o técnico Fernando Diniz chamou pra si a responsabilidade pela eliminação de certa forma precoce do Peixe na competição."Jogamos mal, principalmente no primeiro tempo. Não se impôs no jogo. Movimentação e rotações baixas. Não teve surpresa no jogo, já esperávamos a marcação, mas não fomos agressivos e jogamos muito mal. Melhoramos um pouco no segundo tempo, com postura mais corajosa", disse o treinador, que completou:"Foi um erro coletivo nosso e que assumo a responsabilidade. Quando o time inteiro não anda, é porque treinador fez alguma coisa errada".
Eliminado, agora o Santos vira a chave. O time enfrenta o Athletico Paranaense no dia 25 de agosto, às 19 horas (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, confronto válido pelas quartas de final da competição. A partida de volta será na Vila Belmiro, no dia 14 de setembro, às 21h30.
Antes disso, o Alvinegro tem o duelo contra o Internacional, neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz está na 10ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados