Diniz assume responsabilidade após eliminação do Santos no Paraguai

O Santos perdeu na noite desta quinta-feira por 1 a 0 para o Libertad, no Paraguai. Com a derrota, o Peixe acabou eliminado na fase quartas de final da Copa Sul-Americana. Em casa, o Alvinegro venceu a primeira partida por 2 a 1, só que o critério do gol fora de casa custou caro ao clube.Após o confronto, o técnico Fernando Diniz chamou pra si a responsabilidade pela eliminação de certa forma precoce do Peixe na competição."Jogamos mal, principalmente no primeiro tempo. Não se impôs no jogo. Movimentação e rotações baixas. Não teve surpresa no jogo, já esperávamos a marcação, mas não fomos agressivos e jogamos muito mal. Melhoramos um pouco no segundo tempo, com postura mais corajosa", disse o treinador, que completou:"Foi um erro coletivo nosso e que assumo a responsabilidade. Quando o time inteiro não anda, é porque treinador fez alguma coisa errada".
Eliminado, agora o Santos vira a chave. O time enfrenta o Athletico Paranaense no dia 25 de agosto, às 19 horas (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, confronto válido pelas quartas de final da competição. A partida de volta será na Vila Belmiro, no dia 14 de setembro, às 21h30.
Antes disso, o Alvinegro tem o duelo contra o Internacional, neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz está na 10ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos.