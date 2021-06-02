Diniz abre as portas do Santos para Ganso: 'Bom para todo mundo'

Fernando Diniz falou sobre a possibilidade de repatriar o meia Paulo Henrique Ganso, hoje no Fluminense. O Santos sondou o jogador recentemente e conta com a vontade do atleta voltar ao clube, apesar das barreiras que o time carioca colocou na possível negociação.- É um assunto interno. Resolvemos internamente. Ganso teve grande participação comigo no Fluminense. Se puder voltar, seria bom para todo mundo, mas tratamos disso internamente- disse.
O Santos segue em busca de reforços para a temporada. O Peixe acertou com Danilo Boza, que estava no Mirassol, e anunciou o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme. O jogador Vinícius Zanocelo, de apenas 20 anos, que pertence a Ferroviária deve ser o próximo a passar por exames.