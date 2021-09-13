  • Dínamo Kiev x Benfica: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League
Dínamo Kiev x Benfica: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

LanceNet

13 set 2021 às 13:58

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 13:58

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta terça-feira, o Dínamo Kiev recebe o Benfica no NSC Olimpiyskiy, em Kiev, capital da Ucrânia pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League. O confronto entre as duas equipes do grupo E terá início às 16h (de Brasília).Veja a tabela da Champions
O Dínamo Kiev está invicto neste início de temporada, e ocupa a liderança do Campeonato Ucraniano com 19 pontos em sete partidas. A equipe da casa enfrentará, nesta terça-feira, um Benfica que lutou nas fases preliminares para chegar no confronto.
A equipe do Benfica enfrentou muitos jogos na fase preliminar da Champions League até conseguir a classificação para a fase de grupos. Treinado por Jorge Jesus, o time da capital portuguesa está embalado para somar mais uma vitória na competição.FICHA TÉCNICADÍNAMO KIEV x BENFICA - Champions League
Data e horário: 14/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: NSC Olimpiyskiy, em Kiev (UCR)Árbitro: Anthony Taylor (ING)Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)Onde assistir: HBO Max
DÍNAMO KIEV (Treinador: Mircea Lucescu)Bokyo; Kedziora, Zabarnyi, Syrota e Mykolenko; Tsygankov, Sydorchuk e Sharapenko, De Pena e Garmash; Shkurin.
Desfalques: Kargbo Jr, Kulach, Ramírez, Besedin e Popov (lesionados).
BENFICA (Treinador: Jorge Jesus)Vlachodimos; Otamendi, Morato e Verthongen; Pizzi, Weigl, João Mário e Grimaldo; Everton, Darwin Núñez e Yaremchuk.
Desfalques: André Almeida (lesionado) e Lucas Veríssimo (suspenso).

