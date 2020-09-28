Dínamo de Kiev aciona a Fifa por dívida do Corinthians com Sidcley

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve mais um problema com relação as dívidas nesta segunda-feira. O Dínamo de Kiev, da Ucrânia, entrou com uma ação na Fifa pelo não recebimento dos valores referentes ao empréstimo do lateral-esquerdo Sidcley ao Timão.

A informação é do site 'GloboEsporte.com', que confirmou a cobrança com o Corinthians. Segundo a publicação, o Timão disse "que já há entendimentos avançados para um acordo. Com isso, retira-se a ação na Fifa". Acertado no começo desta temporada, o empréstimo do jogador foi fechada por 500 mil euros (R$ 3,2 milhões), dividida em quatro parcelas.

Vale lembrar que, caso persista a punição, o Corinthians corre o risco de não poder mais inscrever jogadores, assim como acontece com o rival Santos. Caso os clube entrem em acordo, porém, a ação na entidade máxima do futebol é extinta.

O Timão já teve problemas com a Fifa nesta temporada. Em janeiro, o uruguaio Montevideo Wanderers entrou com uma ação na entidade cobrando uma parcela em atraso na compra de Bruno Méndez, que era para ter sido paga em junho de 2019. O valor já foi pago pelo clube alvinegro.