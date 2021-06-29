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Dinamite recebe camisa do Vasco em apoio à causa LGBTQIA+: 'Que honra ser vascaíno. Somos todos iguais'

Ídolo exaltou o clube ao receber a camisa homenagem a causa LGTBIA+: 'instituição que tanto faz pelo esporte brasileiro e sempre levantou a bandeira da Igualdade e do Respeito"...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 06:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 06:32
Crédito: Roberto Dinamite com o uniforme do Vasco em homenagem a causaLGBTQIA+ (Reprodução/Facebook Dinamite
Após uma noite especial em que o Vasco venceu o Brusque por 2 a 1 e homenageou o dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, Roberto Dinamite recebeu a camisa que representou a ação do clube. O ídolo exaltou a importância da causa e disse ter orgulho de ser vascaíno: "instituição que tanto faz pelo esporte brasileiro e sempre levantou a bandeira da Igualdade e do Respeito."
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Hoje, dia 28/06, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, me sinto ainda mais orgulhoso de fazer parte da história do Club de Regatas Vasco da Gama. Uma instituição que tanto faz pelo esporte brasileiro e sempre levantou a bandeira da Igualdade e do Respeito não poderia ter outra postura senão essa, a de defender também Inclusão e a Diversidade. Que honra ser vascaíno. Somos todos iguais. Obrigado @lojasgigantedacolina por essa camisa tão especial - destacou o ídolo vascaíno.
> A vocação do gol! Relembre os maiores feitos de Roberto Dinamite com a camisa do Vasco
Um dia histórico marcou o triunfo do Gigante da Colina sobre a equipe catarinense. Em um momento único, o argentino Cano balançou a rede, ao abrir o placar, e levantou a bandeirinha que estampava o arco-íris referente à causa LGBTQIA+. Mais uma vez, o clube carioca esteve à frente da defesa de causas sociais, algo que sempre fez parte de sua história.
O próximo compromisso do Vasco será na quarta-feira, às 19h, diante do Goiás, no Estádio Estádio Hailé Pinheiro, da Serrinha, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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