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Dinamite exalta respeito de Fred e ídolo do Fluminense agradece: 'Patrimônio do nosso futebol'

Camisa 9 é o segundo maior artilheiro do Brasileirão atrás do ídolo do Vasco e exaltou Dinamite em entrevista...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 12:26

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 12:26

Perto de se aposentar, Fred colecionou diversos recordes ao longo da carreira. Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o camisa 9 só não é o grande goleador da história da competição porque não passou Roberto Dinamite. O atleta do Fluminense soma 157 gols, enquanto o ídolo do Vasco marcou 190. No último domingo, após uma entrevista do jogador ao Esporte Espetacular, da TV Globo, Dinamite exaltou o atacante, que o elogiou ao longo da matéria.- Isso emociona porque o Fred não só por ter essa marca excepcional, demonstrou e demonstra no dia a dia dele junto ao Fluminense e no futebol essa troca de carinho, respeito do ser humano. Somos adversários dentro de campo, mas acima disso o respeito, a admiração. É o que fica na vida, na trajetória. Volto no tempo, na minha geração com o Zico, sempre houve carinho. Ao Fred o meu muito obrigado. Já sentia no jogador e no ser humano. Ninguém consegue chegar a algum lugar só pelo talento, mas também por ser do bem, respeitar o adversário. Essa demonstração do Fred para mim está no coração. Simboliza a geração de jogadores de futebol. É um duelo de grandes artilheiros, mas acima disso o respeito pelo ser humano. Nesse momento é muito legal, mexe comigo. O Fred para mim, além do jogador, tem um valor muito grande - disse do ídolo do Vasco.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Através do Instagram, Fred agradeceu ao ex-jogador pelas palavras e ressaltou a importância de Dinamite em sua carreira.
- Você é referência, marcou época... você é insuperável! Que privilégio/alegria é ouvir tanta coisa boa vinda de um patrimônio do nosso futebol! A minha carreira como jogador com certeza mudou minha vida e me proporcionou grandes momentos, mas hoje, a poucos dias de encerrar essa trajetória, não me restam dúvidas de que momentos como esses serão eternizados com um carinho especial nas histórias que vou contar pros meus filhos e netos. Obrigado pela honra, Dinamite! Sou seu fã!
Crédito: FredeDinamitesãoosmaioresartilheirosdoBrasileirão(Fotos:LucasMerçon/Fluminense;GabrielSuares/Vasco

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