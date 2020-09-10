Digão vê 'primeiro tempo abaixo' do Fluminense e diz: 'Não dá tempo de ficar lamentando'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Substituto de Nino, que ficou apenas no banco de reservas, Digão sentiu a falta de ritmo no segundo tempo, quando chegou a ser perguntado por Odair Hellmann se aguentaria até o final. Ele ficou e fez o único gol do Fluminense na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro lamentou o rendimento ruim na primeira etapa que acabou complicando a vida da equipe tricolor.

- Senti câimbra nas duas, muito tempo sem jogar. Fico feliz pelo gol, mas triste pela derrota. A gente fez um primeiro tempo muito abaixo e deixou pra correr atrás depois. Não dá tempo de ficar lamentando, é jogo difícil quarta e domingo. Agora é descansar para conseguir os três pontos na próxima rodada - disse o zagueiro na saída de campo.