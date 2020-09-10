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Digão vê 'primeiro tempo abaixo' do Fluminense e diz: 'Não dá tempo de ficar lamentando'

Autor do gol tricolor já nos acréscimos do segundo tempo, zagueiro sentiu câimbra na parte final do confronto, mas ficou em campo os 90 minutos...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:06

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 00:06
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC
Substituto de Nino, que ficou apenas no banco de reservas, Digão sentiu a falta de ritmo no segundo tempo, quando chegou a ser perguntado por Odair Hellmann se aguentaria até o final. Ele ficou e fez o único gol do Fluminense na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro lamentou o rendimento ruim na primeira etapa que acabou complicando a vida da equipe tricolor.
- Senti câimbra nas duas, muito tempo sem jogar. Fico feliz pelo gol, mas triste pela derrota. A gente fez um primeiro tempo muito abaixo e deixou pra correr atrás depois. Não dá tempo de ficar lamentando, é jogo difícil quarta e domingo. Agora é descansar para conseguir os três pontos na próxima rodada - disse o zagueiro na saída de campo.
Com este gol, Digão chegou aos 10 com a camisa do Fluminense. Cria da base, ele está na oitava temporada como profissional do Tricolor e já fez 15 jogos em 2020. Na próxima rodada, o Flu terá o Corinthians pela frente, também no Maracanã.

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