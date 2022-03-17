Dificuldades e filas: segunda semifinal deve repetir problemas para as torcidas de Flamengo e Vasco

Não bastassem as dificuldades para ir ao Maracanã nesta quarta-feira, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, os torcedores de Flamengo e Vasco podem passar pelos mesmos problemas no domingo, no clássico que definirá o primeiro finalista do Estadual. Isso porque a maior parte do público será obrigado a ir às bilheterias retirar o ingresso físico, o que já resultou em grandes filas nos dias e nas horas que antecederam a vitória do Flamengo por 1 a 0.A reportagem do LANCE! presenciou as longas filas que se formaram nas bilheterias do Maracanã a partir das 17h. Com exceção dos sócios vascaínos, todos os demais torcedores precisaram retirar o ingresso físico para acessar o estádio, mesmo efetuando a compra online. Os relatos sobre problemas começaram ainda na segunda-feira, em especial pelo fato de os associados do Flamengo não poderem entrar no jogo utilizando as suas respectivas carteiras. O Vasco, mandante desta primeira semifinal, lamentou os problemas em nota publicada na última tarde, e afirmou que cobrou "providências do fornecedor (a empresa Meu Bilhete) para efetivar a integração do plano de sócio-torcedor do Flamengo, assim como, solucionar outras dificuldades operacionais." Até o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) abriu inquérito para apurar o caso. Já na partida de volta o mando é do Rubro-Negro, que divulgou os protocolos de venda de ingressos. Para o duelo deste domingo a situação vai se inverter: os sócios do Flamengo terão a comodidade de acessar o estádio com as respectivas carteirinhas, enquanto os associados do Vasco precisarão retirar suas entradas. Além dos membros do programa "Nação", os torcedores que comprarem ingressos para o setor Leste Inferior pela internet deverão realizar o acesso com o voucher gerado no momento da compra, que estará disponível para impressão a partir das 16h de sexta-feira.Nos demais setores, será necessário retirar o ingresso físico em um dos pontos de troca, os quais serão divulgados a partir desta quinta-feira. O Setor Norte é destinado à torcida do Fla, enquanto o Sul aos torcedores do Vasco. Os setores Leste, Oeste e Maracanã Mais são mistos, e os preços dos bilhetes variam de R$ 20 a R$ 250.