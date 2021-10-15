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Diego treina com o grupo, fica mais próximo de retorno, e Flamengo pode ter mais mudanças contra o Cuiabá

Além do camisa 10, Vitinho tem chances de voltar ao time titular após cumprir suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 14:01

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 14:01
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Fora dos últimos quatro jogos do Flamengo, o meia Diego deve voltar a ser relacionado por Renato Gaúcho para o confronto com o Cuiabá, domingo. Nesta sexta, o camisa 10 participou da atividade com o elenco, no Ninho do Urubu, de forma integral, e está recuperado do edema na panturrilha direita.Diego não foi relacionado para os jogos contra Juventude, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Athletico - todos pelo Brasileirão. Na semifinal da Libertadores, contra o Barcelona em Guayaquil, esteve no banco, mas não entrou. Assim, o meia não atua desde o empate em com o América-MG, em 26 de setembro.
Além de Diego, Vitinho volta a ficar a serviço de Renato Gaúcho após cumprir suspensão automática no jogo contra o Juventude. Desta forma, o camisa 11 - maior assistente do Flamengo em 2021 - briga por uma vaga no setor ofensivo.
Outras mudanças na escalação podem acontecer no setor defensivo por conta do desgaste e sequência de jogos. Rodrigo Caio, por exemplo, foi titular nas últimas seis partidas e substituído no fim de apenas uma delas. No meio de campo, o volante Willian Arão vem em sequência de oito jogos desde o início.

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