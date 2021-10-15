Diego treina com o grupo, fica mais próximo de retorno, e Flamengo pode ter mais mudanças contra o Cuiabá

Fora dos últimos quatro jogos do Flamengo, o meia Diego deve voltar a ser relacionado por Renato Gaúcho para o confronto com o Cuiabá, domingo. Nesta sexta, o camisa 10 participou da atividade com o elenco, no Ninho do Urubu, de forma integral, e está recuperado do edema na panturrilha direita.Diego não foi relacionado para os jogos contra Juventude, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Athletico - todos pelo Brasileirão. Na semifinal da Libertadores, contra o Barcelona em Guayaquil, esteve no banco, mas não entrou. Assim, o meia não atua desde o empate em com o América-MG, em 26 de setembro.