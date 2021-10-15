Diego treina com o grupo, fica mais próximo de retorno, e Flamengo pode ter mais mudanças contra o Cuiabá

Fora dos últimos quatro jogos do Flamengo, o meia Diego deve voltar a ser relacionado por Renato Gaúcho para o confronto com o Cuiabá, domingo. Nesta sexta, o camisa 10 participou da atividade com o elenco, no Ninho do Urubu, de forma integral, e está recuperado do edema na panturrilha direita.Diego não foi relacionado para os jogos contra Juventude, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Athletico - todos pelo Brasileirão. Na semifinal da Libertadores, contra o Barcelona em Guayaquil, esteve no banco, mas não entrou. Assim, o meia não atua desde o empate em com o América-MG, em 26 de setembro.
Além de Diego, Vitinho volta a ficar a serviço de Renato Gaúcho após cumprir suspensão automática no jogo contra o Juventude. Desta forma, o camisa 11 - maior assistente do Flamengo em 2021 - briga por uma vaga no setor ofensivo.
Outras mudanças na escalação podem acontecer no setor defensivo por conta do desgaste e sequência de jogos. Rodrigo Caio, por exemplo, foi titular nas últimas seis partidas e substituído no fim de apenas uma delas. No meio de campo, o volante Willian Arão vem em sequência de oito jogos desde o início.