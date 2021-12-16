Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Souza: o sonho, a possibilidade e a realidade do Vasco para recontratar o centroavante
futebol

Diego Souza: o sonho, a possibilidade e a realidade do Vasco para recontratar o centroavante

Centroavante vem de duas temporadas de destaque no Grêmio e deixou o Imortal valorizado, apesar do rebaixamento da equipe. Torcida sonha com o retorno do jogador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 14:59

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 14:59

Foi ser anunciado que Diego Souza não vai renovar com o Grêmio que a torcida do Vasco ficou em polvorosa. Afinal, o centroavante foi um expoente da geração que deu a última alegria nacional da equipe. O retorno do goleador é um desejo antigo de parcela considerável da torcida. E... será possível?É natural que o Cruz-Maltino se interesse e se organize para tentar o atleta - o que ainda não aconteceu. Diego recebia, no Imortal, cerca de R$ 300 mil. Este valor, inclusive, basicamente dobrou na renovação de 2020 para 2021 devido à valorização pós-desempenho.
Considerado este valor, caso o Vasco consiga acertar o retorno do centroavante, ele deverá se tornar o atleta mais bem pago do elenco. Cano e Leandro Castan eram os donos dos maiores vencimentos nesta temporada.
Nas redes sociais, a mobilização da torcida vascaína foi ato contínuo, e a expectativa é grande. Vale lembrar, contudo, da limitação financeira do clube.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Pelo time de São Januário, Diego Souza marcou 30 gols em 87 jogos entre 2011 e 2012. Nas duas últimas temporadas, no Grêmio, ele disputou 105 jogos e marcou 52 gols. Atualmente está com 36 anos.
Crédito: DiegoSouzadeixousaudadenatorcidadoVasco(Foto:AlexandreLoureiro/Lancepress!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados