Diego Souza: o sonho, a possibilidade e a realidade do Vasco para recontratar o centroavante

Foi ser anunciado que Diego Souza não vai renovar com o Grêmio que a torcida do Vasco ficou em polvorosa. Afinal, o centroavante foi um expoente da geração que deu a última alegria nacional da equipe. O retorno do goleador é um desejo antigo de parcela considerável da torcida. E... será possível?É natural que o Cruz-Maltino se interesse e se organize para tentar o atleta - o que ainda não aconteceu. Diego recebia, no Imortal, cerca de R$ 300 mil. Este valor, inclusive, basicamente dobrou na renovação de 2020 para 2021 devido à valorização pós-desempenho.
Considerado este valor, caso o Vasco consiga acertar o retorno do centroavante, ele deverá se tornar o atleta mais bem pago do elenco. Cano e Leandro Castan eram os donos dos maiores vencimentos nesta temporada.
Nas redes sociais, a mobilização da torcida vascaína foi ato contínuo, e a expectativa é grande. Vale lembrar, contudo, da limitação financeira do clube.
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Pelo time de São Januário, Diego Souza marcou 30 gols em 87 jogos entre 2011 e 2012. Nas duas últimas temporadas, no Grêmio, ele disputou 105 jogos e marcou 52 gols. Atualmente está com 36 anos.