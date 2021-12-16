Diego Souza: o sonho, a possibilidade e a realidade do Vasco para recontratar o centroavante

Foi ser anunciado que Diego Souza não vai renovar com o Grêmio que a torcida do Vasco ficou em polvorosa. Afinal, o centroavante foi um expoente da geração que deu a última alegria nacional da equipe. O retorno do goleador é um desejo antigo de parcela considerável da torcida. E... será possível?É natural que o Cruz-Maltino se interesse e se organize para tentar o atleta - o que ainda não aconteceu. Diego recebia, no Imortal, cerca de R$ 300 mil. Este valor, inclusive, basicamente dobrou na renovação de 2020 para 2021 devido à valorização pós-desempenho.