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futebol

Diego Ribas manda recado de apoio a torcedores do Flamengo no Nordeste

#NordesteRubroNegro: camisa 10 do clube também mostrou solidariedade a rubro-negros nordestinos, assim como Diego Alves, via rede social...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 16:43

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 16:43

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Assunto em voga no fim de semana, a hashtag #NordesteRubroNegro foi compartilhada por Diego Ribas nas redes sociais, logo depois de Diego Alves e o próprio Flamengo externarem apoio aos torcedores do clube nascidos na região nordestina do país. O camisa 10 postou o seguinte recado:- Torcedor Nordestino! Um dos orgulhos da Nação Rubro Negra!#NordesteRubroNegro. Ataques a flamenguistas do Nordeste não se restringiram ao âmbito virtual. Isso porque, membros de uma torcida organizada do Fortaleza foram flagrados agredindo um torcedor Flamengo no último sábado, dia do embate entre as equipes pelo Brasileiro, no bairro Benfica, na capital cearense. Vídeos circularam nas redes sociais, e o Rubro-Negro repudiou o ato.
> Fla joga na quarta! Veja a tabela do Brasileirão
- O Clube de Regatas do Flamengo repudia qualquer tipo de violência. É revoltante que isso ainda aconteça nos dias de hoje. Esperamos que todos os envolvidos na agressão ao torcedor rubro-negro, ontem, em Fortaleza, sejam punidos. Aos rubro-negros do Nordeste, todo o nosso apoio.

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