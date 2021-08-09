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futebol

Diego Ribas manda recado à torcida do Flamengo após goleada sofrida

Capitão do Rubro-Negro fez uma postagem e voltou as atenções para o jogo desta quarta-feira, contra o Olimpia, pela Libertadores...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 13:32

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 13:32
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo viveu uma tarde para esquecer no Maracanã, no último domingo, quando foi goleado para o Internacional por 4 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou para lembrar, com o intuito de não repetir os erros, e dar a volta por cima já nesta quarta-feira, quando o time entra em campo pela Libertadores. Diego deu um recado para a torcida nas redes sociais:- Olhar pra frente, tirar as lições do resultado negativo e continuar com tudo pelos nossos objetivos, que são muitos. Quarta-feira tem Libertadores! - postou o camisa 10 do Rubro-Negro. + Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
Agora, o Flamengo inicia a preparação para o jogo diante do Olimpia, do Paraguai, a ser realizado nesta quarta-feira, às 19h15, pela ida das quartas de final da Libertadores. O duelo, a ser televisionado pelo Fox Sports e em Tempo Real no LANCE!, será em Assunção, para onde a delegação viaja amanhã (veja a programação aqui).

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