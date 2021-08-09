Diego Ribas manda recado à torcida do Flamengo após goleada sofrida

O Flamengo viveu uma tarde para esquecer no Maracanã, no último domingo, quando foi goleado para o Internacional por 4 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou para lembrar, com o intuito de não repetir os erros, e dar a volta por cima já nesta quarta-feira, quando o time entra em campo pela Libertadores. Diego deu um recado para a torcida nas redes sociais:- Olhar pra frente, tirar as lições do resultado negativo e continuar com tudo pelos nossos objetivos, que são muitos. Quarta-feira tem Libertadores! - postou o camisa 10 do Rubro-Negro. + Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores