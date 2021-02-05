Diego Ribas e Gerson não têm lesões detectadas no Flamengo

Os meias Diego Ribas e Gerson deixaram a partida contra o Vasco, no segundo tempo da vitória por 2 a 0, com entorses nos respectivos tornozelos direitos. Nesta sexta, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, ambos foram reavaliados pelo departamento e iniciaram a atividade normalmente. Com as dores persistindo, o camisa 10 realizou exame, que descartou fratura no local.