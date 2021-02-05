Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diego Ribas e Gerson não têm lesões detectadas no Flamengo

Ambos sofreram entorses nos respectivos tornozelos direitos contra o Vasco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:39

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:39

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Os meias Diego Ribas e Gerson deixaram a partida contra o Vasco, no segundo tempo da vitória por 2 a 0, com entorses nos respectivos tornozelos direitos. Nesta sexta, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, ambos foram reavaliados pelo departamento e iniciaram a atividade normalmente. Com as dores persistindo, o camisa 10 realizou exame, que descartou fratura no local.
Apesar das boas notícias, o técnico Rogério Ceni não terá Diego Ribas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Gerson é tratado como dúvida, uma vez que deixou os dois últimos jogos com dores no pé e tornozelo direto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados