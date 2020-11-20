Diego reforça o Flamengo após um mês; Pedro é preparado para a partida de volta contra o Racing

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Trabalhando integralmente com o elenco do Flamengo nos últimos dias, o meia Diego Ribas é a novidade entre os relacionados para a partida contra o Coritiba, neste sábado às 19h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 está afastado das partidas há um mês por conta de uma lesão na coxa direita.

O último jogo de Diego foi, justamente, no dia 21 de outubro: o meia atuou os 90 minutos contra o Junior Barranquilla, na fase de grupos da Libertadores. Assim, Diego Ribas foi baixa em oito jogos do Flamengo nos últimos 30 dias. PEDRO É PREPARADO PARA JOGO DE VOLTA CONTRA O RACING

Se Diego retornará aos jogos do Flamengo neste sábado, a expectativa não é tão positiva em relação a outros jogadores. O centroavante Pedro, por exemplo, dificilmente estará à disposição de Rogério Ceni contra o Racing, na próxima terça-feira em Buenos Aires, pela das oitavas de final da Libertadores.

O atacante - que voltou da Seleção Brasileira com uma lesão muscular - seguirá em tratamento durante o final de semana e será reavaliado antes do embarque da delegação para a Argentina, mas a tendência é de que não viaje, dando sequência à recuperação visando a partida de volta, no dia 1º de dezembro.