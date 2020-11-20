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Diego reforça o Flamengo após um mês; Pedro é preparado para a partida de volta contra o Racing

Há um mês afastado dos jogos, camisa 10 está relacionado por Rogério Ceni pela primeira vez. O atacante Pedro, por sua vez, só deve retornar ao time em dezembro...
LanceNet

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Publicado em 

20 nov 2020 às 20:42

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 20:42

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Trabalhando integralmente com o elenco do Flamengo nos últimos dias, o meia Diego Ribas é a novidade entre os relacionados para a partida contra o Coritiba, neste sábado às 19h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 está afastado das partidas há um mês por conta de uma lesão na coxa direita.
O último jogo de Diego foi, justamente, no dia 21 de outubro: o meia atuou os 90 minutos contra o Junior Barranquilla, na fase de grupos da Libertadores. Assim, Diego Ribas foi baixa em oito jogos do Flamengo nos últimos 30 dias. PEDRO É PREPARADO PARA JOGO DE VOLTA CONTRA O RACING
Se Diego retornará aos jogos do Flamengo neste sábado, a expectativa não é tão positiva em relação a outros jogadores. O centroavante Pedro, por exemplo, dificilmente estará à disposição de Rogério Ceni contra o Racing, na próxima terça-feira em Buenos Aires, pela das oitavas de final da Libertadores.
O atacante - que voltou da Seleção Brasileira com uma lesão muscular - seguirá em tratamento durante o final de semana e será reavaliado antes do embarque da delegação para a Argentina, mas a tendência é de que não viaje, dando sequência à recuperação visando a partida de volta, no dia 1º de dezembro.
O lateral Filipe Luís e o atacante Gabriel Barbosa, por outro lado, estão em estágios mais avançados de suas recuperações, já participando, de forma parcial, do treino de sexta-feira com os companheiros no gramado do CT. O clube, por ora, trabalha com a possibilidade dos dois viajarem para a Argentina.

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